Euro sa v stredu výrazne posilnilo

Frankfurt nad Mohanom 29. decembra (TASR) - Spoločná európska mena sa uprostred týždňa výrazne posilnila. V stredu popoludní sa obchodovala po 1,1369 USD, čo je najviac za mesiac. Ešte okolo poludnia sa predávala pod hranicou 1,13 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz na 1,1303 (v utorok: 1,1331) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8847 (0,8825) eura.



Dolár v uplynulom roku profitoval z rastu očakávaní týkajúcich sa sprísňovania menovej politiky v USA. Finančné trhy už júni 2021 počítali v budúcom roku s jedným zvýšením úrokových sadzieb. Medzičasom je sprísňovanie menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed) už započítané do kurzu dolára, uviedli obchodníci. Navyše vzhľadom na zotavovanie ekonomík z koronakrízy začínajú zvyšovať úrokové sadzby aj ďalšie dôležité centrálne banky, napríklad britská BoE v decembri zvýšila svoju kľúčovú sadzbu.



Pandémia naďalej vyvoláva neistotu na trhu. Aktuálne sa však zdá, že nový vysoko nákazlivý koronavírusový variant omikron spôsobuje ochorenie s miernejším priebehom, takže podľa investorov by nemal výraznejšie zabrzdiť zotavovanie ekonomík.



Pod tlakom je opäť turecká líra, ktorá sa oslabila voči všetkým dôležitým menám. V minulom týždni sa zotavila z prepadu potom, ako vláda ohlásila balík opatrení na jej stabilizáciu. Podľa opozičných politikov a niektorých ekonómov jej však pomohli tajné intervencie centrálnej banky, ktorá predávala dolárové rezervy. Navyše opatrenia vlády výrazne zaťažia štátny rozpočet.