Euro sa v utorok výrazne oslabilo

Frankfurt nad Mohanom 1. marca (TASR) - Spoločná európska mena sa v utorok výrazne oslabila. Popoludní padol jej kurz až na 1,1143 USD/EUR, pričom predpoludním sa ešte pohyboval nad hranicou 1,12 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) v utorok popoludní stanovila referenčný kurz eura na 1,1162 (v pondelok: 1,1199) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8959 (0,8929) eura.



Dianiu na finančných trhoch naďalej dominuje vojna na Ukrajine, ktorá pokračuje z nezmenšenou intenzitou. Jej následky nielen zvýšia infláciu, ale tiež zabrzdia zotavovanie ekonomiky eurozóny. Tým sa komplikuje úloha ECB, ktorá by chcela, aj keď len postupne, ukončiť svoju ultra uvoľnenú menovú politiku.



Guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn uviedol, že ECB by najprv mala zhodnotiť ekonomické následky vojny, kým začne utlmovať monetárne stimuly.