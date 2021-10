Euro sa vo štvrtok posilnilo na 1,1679 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok posilnila. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1679 USD, pričom ešte okolo poludnia jej kurz dočasne klesol pod 1,16 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,1593 (v stredu: 1,1617) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8626 (0,8608) eura.



ECB v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Rada guvernérov rozhodne o osude pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) až na decembrovom zasadnutí (16. 12.). Šéfka ECB Christine Lagardová počíta s tým, že PEPP sa skončí v marci 2022. Jej vyhlásenie mierne podporilo spoločnú menu.



"ECB síce stále považuje vysokú infláciu za dočasnú, ale jej analýza inflácie je vyváženejšia, čo otvára cestu pre ďalšie obmedzenie nákupu dlhopisov v decembri," uviedol hlavný ekonóm ING Carsten Brzeski.



Negatívny vplyv na dolár mali údaje z USA, ktoré sklamali očakávania. Tempo rastu ekonomiky sa počas leta spomalilo viac, než prognózovali ekonómovia. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra medziročne stúpol o 2 % po zvýšení o 6,7 % v predchádzajúcom kvartáli. Experti počítali so spomalením tempa expanzie na 2,7 %.