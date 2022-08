Euro sa vo štvrtok ráno mierne oslabilo na 1,0280 USD

Frankfurt nad Mohanom 11. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok mierne oslabila a prišla o časť výrazných ziskov z predchádzajúceho dňa. Ráno sa predávala po 1,0280 USD, čo bolo o niečo nižšie v porovnaní so stredajším (10. 8.) večerom.



V stredu mala správa o nečakane výraznom spomalení inflácie v USA negatívny vplyv na dolár, euro sa, naopak, posilnilo a jeho kurz sa dostal až na 1,0368 USD/EUR, čo bolo najviac od začiatku júla.



Medziročná miera inflácie v USA sa v júli 2022 znížila na 8,5 % z júnových 9,1 %, ukázala stredajšia správa amerického ministerstva práce. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb.



Devízový trh sa bude aj vo štvrtok sústrediť predovšetkým na údaje z ekonomiky USA. Popoludní bude zverejnená správa o vývoji cien výrobcov.