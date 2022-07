Euro sa vo štvrtok ráno posilnilo na 1,02215 USD

Frankfurt nad Mohanom 21. júla (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok pred rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o úrokových sadzbách posilnila. Podporilo ju aj obnovenie dodávok ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka.



Euro si ráno pripísalo 0,42 % a jeho kurz sa dostal až na 1,02215 USD/EUR. ECB stanovila v stredu (20. 7.) popoludní referenčný kurz eura na 1,0199 USD/EUR.



Euro sa tento týždeň pred rozhodnutím Rady guvernérov ECB posilňuje. Vo všeobecnosti sa očakáva, že ECB v rámci snahy o skrotenie inflácie spustí cyklus sprísňovania menovej politiky. Niektorí analytici dokonca počítajú s tým, že by mohla zvýšiť úrokové sadzby až o 50 bázických bodov.



Spoločnú menu tiež podporila správa o obnovení dodávok ruského plynu cez Nord Stream 1 po 10-dňovej údržbe. Dodávky by sa podľa aktuálnych správ mali pohybovať na asi 40 % maximálnej kapacity plynovodu, teda na úrovniach spred začiatku odstávky.