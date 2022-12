Euro sa vo štvrtok výrazne posilnilo

Frankfurt nad Mohanom 1. decembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok výrazne posilnila, keď ju podporili vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed). Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,0492 USD, keď sa predtým jeho kurz prvýkrát od konca júna nakrátko dostal nad 1,05 USD/EUR. Ešte ráno kleslo až pod 1,04 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,0454 (v stredu: 1,0376) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9566 (0,9637) eura.



Vyjadrenia šéfa Fedu Jeroma Powella už v stredu (30. 11.) spustili oslabovanie dolára, ktoré pokračovalo aj počas štvrtka. Powell totiž signalizoval, že Fed by mohol už v decembri spomaliť tempo sprísňovania menovej politiky.



Euro sa v stredu pred Powellovým vystúpením obchdovalo ešte okolo 1,03 USD.



Finančné trhy počítajú s tým, že menový výbor Fedu v decembri zvýši kľúčovú sadzbu len o 50 bázických bodov po štyroch zvýšeniach o 75 bázických bodov. Powell však zdôraznil, že spomalenie zvyšovania sadzieb nesmie byť vnímané ako signál skorého ukončenia cyklu sprísňovania menovej politiky.



Štvrtkový index nákupných manažérov inštitútu ISM okrem toho ukázal, že výrobný sektor v USA zaznamenal v novembri prvý pokles za 2,5 roka.



"Množia sa signály ochladzovania ekonomiky," uviedol ekonóm nemeckej krajinskej banky Landesbank Hessen-Thüringen Ulrich Wortberg. To podľa neho podporuje očakávania, že Fed spomalí tempo zvyšovania úrokových sadzieb.