Euro sa výrazne posilnilo, jeho kurz sa opäť dostal nad 1,18 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok výrazne posilnila. Podporila ju všeobecne dobrá nálada na finančných trhoch. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1828 USD/EUR, pričom ešte ráno sa jej kurz nachádzal len tesne nad hranicou 1,17 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1855 (v stredu: 1,1721) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8435 (0,8532) eura.



Výsledok prezidentských volieb nie je ešte ani dva dni po ich konaní známy. O niečo lepšie vyhliadky má demokrat Joe Biden, ktorý aktuálne vedie pred úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom. Ešte sa však čaká na dopočítanie hlasov v niektorých štátoch, čo s konečnou platnosťou rozhodne o budúcom prezidentovi.



Ako by prípadné Bidenovo víťazstvo zmenilo hospodársku politiku, nie je úplne jasné. Predpokladá sa však, že republikáni si udržia väčšinu v Senáte a zabránia prijatiu veľkého balíka stimulov. Očakávané rozloženie síl má tiež pozitívny vplyv na akciové trhy. Znamená totiž, že zvyšovanie daní alebo sprísňovanie regulácie je veľmi nepravdepodobné. Z nárastu akciových trhov profitovalo aj euro.



Večer oznámi svoje rozhodnutie týkajúce sa menovej politiky americká centrálna banka (Fed). Vo všeobecnosti sa nepočíta so žiadnou zmenou jej nastavenia.