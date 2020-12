Euro sa výrazne posilnilo, jeho kurz sa dostal až na 1,2159 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 10. decembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok posilnila aj napriek ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky v eurozóne. Jej kurz sa dostal až na 1,2159 USD/EUR, čo bolo takmer o 1 cent viac v porovnaní s jeho denným minimom. Neskoro popoludní sa euro predávalo po 1,2130 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz na 1,2115 (v stredu: 1,2109) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8254 (0,8258) eura.



Hlavnou štvrtkovou udalosťou bolo zasadnutie Rady guvernérov ECB. Rada zvýšila monetárne stimuly, aby podporila ekonomiku eurozóny bojujúcu s pandémiou nového koronavírusu. Prijaté nové opatrenia však boli v súlade s očakávaniami trhu.



ECB rozšírila núdzový pandemický program nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), ktorý spustila koncom marca, o ďalších 500 miliárd eur na 1,85 bilióna eur a predĺžila ho minimálne do konca marca 2022. Takisto zvýšila objem lacných úverov pre banky.



Dôvodom, že euro sa posilnilo a neoslabilo, ako býva po uvoľnení menovej politiky pravidlom, bolo podľa expertov to, že trh s tým počítal. Takisto poukázali na to, že šéfka ECB sa k výraznému nárastu eura z posledných dní vyjadrila len opatrne. Mnohí očakávali vyhranenejší postoj, keďže silnejšie euro môže mať negatívny vplyv na zahraničný obchod, čím by tiež mohlo sťažiť zotavovanie ekonomiky eurozóny.



Pod tlakom bola vo štvrtok britská libra. Dôvodom je, že rokovania medzi Britániou a EÚ o budúcich vzťahoch (po 31. 12.) sú stále v slepej uličke. Ak k prelomu v rokovaniach nepríde do nedele (13. 12.), je pravdepodobný brexit bez dohody.