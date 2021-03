Euro si neudržalo svoje zisky

Frankfurt nad Mohanom 11. marca (TASR) - Spoločná európska mena si vo štvrtok nedokázala udržať svoje zisky. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1940 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako ráno. Predtým sa jej kurz dočasne dostal až na 1,1974 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1969 (v stredu: 1,1892) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8355 (0,8409) eura.



Euro najprv podporila dobrá nálada na akciových trhoch. Kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové rekordné maximum rovnako ako na Wall Street hlavný americký index Dow Jones Industrial Average. Euro rovnako ako ďalšie meny profitovali zo zvýšenia rizikového apetítu investorov. Naopak dolár ako svetová rezervná mena oslaboval.



Popoludní malo mierne negatívny vplyv na spoločnú menu rozhodnutie ECB. Rada guvernérov síce nezmenila nastavenie menovej politiky, oznámila však, že zrýchli nákup dlhopisov v rámci núdzového pandemického programu. Dôvodom je citeľný nárast úrokových sadzieb na kapitálovom trhu, ktorý sa prelial z USA do Európy.



ECB na to zareagovala, pretože existuje riziko sprísnenia podmienok financovania v eurozóne, čo by mohlo ohroziť zotavovanie ekonomiky regiónu. Euro na tento krok ECB zareagovalo oslabením, keďže bol interpretovaný ako dočasné uvoľnenie menovej politiky.