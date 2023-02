Euro v piatok kleslo na 7-týždňové minimum 1,0536 USD

Frankfurt nad Mohanom 24. februára (TASR) - Spoločná európska mena na konci týždňa klesla na 7-týždňové minimum.



Euro sa v piatok oslabilo až na 1,0536 USD. Podvečer sa predávalo so stratou 0,47 % po 1,0546 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0570 (vo štvrtok: 1,0616) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9461 (0,9420) eura.



Hlavným dôvodom poklesu eura bolo posilnenie dolára po správe o zrýchlení inflácie v USA a oživení spotrebiteľských výdavkov. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude musieť pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.



Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu šiestich dôležitých svetových mien, sa v piatok dostal na 7-týždňové maximum 105,32 bodu.