Euro v pondelok ráno kleslo

Singapur 10. júna (TASR) - Spoločná európska mena euro v pondelok klesla. Trhy tak zareagovali na rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásiť predčasné voľby po tom, ako vo voľbách do Európskeho parlamentu porazila jeho stranu krajná pravica. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Euro v pondelok oslabilo a do 8.22 h SELČ kleslo oproti doláru o 0,45 % na 1,0752 EUR/USD. Dôvodom je obnovenie politickej neistoty v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.



Euroskeptickí nacionalisti dosiahli najväčšie zisky vo voľbách do Európskeho parlamentu, čo Macrona prinútilo riskovať a pokúsiť sa obnoviť svoju autoritu.



"Vyhliadky na víťazstvo krajnej pravice vo francúzskych predčasných voľbách môžu v blízkej dobe udržať euro pod tlakom," povedal Mansoor Mohi-Uddin, hlavný ekonóm Bank Of Singapore.



Situáciu na devízovom trhu ovplyvňujú aj špekulácie, že americká centrálna banka Fed ponechá svoje úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhší čas.



Európska centrálna banka pritom minulý týždeň znížila svoje úrokové sadzby. Poskytla tiež niekoľko náznakov o smerovaní svojej menovej politiky vzhľadom na to, že inflácia v eurozóne je stále nad jej cieľom.



Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, bol v pondelok ráno na úrovni 105,09 bodu, čo je najviac od 30. mája. V závere minulého týždňa pritom vzrástol o 0,8 % po údajoch, ktoré ukázali, že najväčšia svetová ekonomika vytvorila v máji oveľa viac pracovných miest, ako sa očakávalo.