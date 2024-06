Euro v pondelok vzrástlo na 1,0735 USD

Frankfurt nad Mohanom 24. júna (TASR) - Spoločná európska mena na začiatku nového týždňa vzrástla. Dolár sa totiž oslabil po tom, čo sa v minulom týždni dostal takmer na 8-týždňové maximum. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Euro sa v pondelok popoludní okolo 16.40 h SELČ obchodovalo s plusom 0,40 % po 1,0735 USD. Európska centrálna banka stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura na 1,0730 (v piatok: 1,0688) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9319 (0,9356) eura.



Tento týždeň je v centre pozornosti investorov správa o vývoji cenového indexu výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v USA, ktorá bude zverejnená v piatok (28. 6.). Jadrový PCE je pre americkú centrálnu banku (Fed) preferovaným ukazovateľom inflácie. Ak by správa ukázala zníženie cenových tlakov, zvýšili by sa očakávania, že Fed začne uvoľňovať menovú politiku už v septembri.



Dolárový index, ktorý meria kurz dolára voči košu hlavných svetových mien, v pondelok klesol o 0,41 % na 105,45 bodu. V minulom týždni sa dostal na takmer osemtýždňové maximum 105,91 bodu.