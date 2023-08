Euro v stredu kleslo voči doláru aj libre

Londýn 23. augusta (TASR) - Spoločná európska mena v stredu klesla na viac ako dvojmesačné minimum voči doláru a na 12-mesačné minimum voči libre po tom, ako prieskum ukázal, že aktivita v súkromnom sektore v Nemecku aj v celej eurozóne sa v auguste znížila viac, ako sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (PMI), ktorý je považovaný za barometer celkového ekonomického zdravia, v prípade eurozóny klesol v auguste na 47 bodov z júlových 48,6 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od novembra 2020.



Nemecký PMI sa prepadol na 44,7 bodu, najnižšiu úroveň od mája 2020, keďže prehlbujúci sa pokles výroby bol sprevádzaný poklesom aktivity v sektore služieb.



Jednotná európska mena po zverejnení údajov z Nemecka a eurozóny klesla voči doláru na najnižšiu úroveň od 15. júna, a to na 1,0812 USD/EUR a oproti libre dosiahla 12-mesačné minimum 84,93 GBP/EUR.



"Pokles aktivity v oblasti služieb bol prudký," povedal Niels Christensen, hlavný analytik spoločnosti Nordea, podľa ktorého ak sa bude inflácia v eurozóne ďalej spomaľovať, Európska centrálna banka môže v septembri pozastaviť cyklus sprísňovania menovej politiky.



Dolár po týchto údajoch vzrástol na dvojmesačné maximum, pričom investori vyčkávajú tiež na prejav predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromea Powella tento týždeň na sympóziu v Jackson Hole, kde by mohli nájsť náznaky smerovania jeho menovej politiky.



Nedávna séria silných ekonomických údajov v USA pomohla rozptýliť obavy z blížiacej sa recesie, ale vzhľadom na to, že inflácia je stále nad cieľom Fedu vo výške 2 %, investori sa obávajú, že centrálna banka môže ponechať úrokové sadzby vyššie po dlhší čas.