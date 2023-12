Euro vo štvrtok vzrástlo, ale za celý týždeň smeruje k poklesu

Londýn 7. decembra (TASR) - Spoločná európska mena síce vo štvrtok vzrástla oproti doláru, ale počas tohto týždňa dosiahla trojtýždňové minimum, a tak si zrejme za celý týždeň pripíše stratu. Prispeli k tomu rastúce očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) môže znížiť svoje úrokové sadzby už v marci. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Euro smeruje k najväčšiemu týždennému poklesu od mája v dôsledku dramaticky preceňovaným očakávaniam vývoja úrokových sadzieb ECB v roku 2024. Len opatrnosť pred údajmi o zamestnanosti v USA zabránila väčším výkyvom na trhu.



Trhy vzhľadom na klesajúcu infláciu, spomalenie veľkých ekonomík, ako je Nemecko, a slabosť na trhu práce špekulujú, že úroková sadzba ECB z vkladov klesne do septembra 2024 na 3 %, zo súčasných 4 %. Ešte pred dvomi týždňami pritom očakávali, že sa zníži menej, na 3,4 %.



Euro sa v dôsledku toho tento týždeň prepadlo na osemročné minimá voči švajčiarskemu franku a trojmesačné minimá voči libre.



ECB sa stretne budúci týždeň na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023. Predstavitelia banky opakovane uviedli, že je priskoro hovoriť o znížení úrokových sadzieb. Táto otázka by sa mohla objaviť až v roku 2024, povedal guvernér francúzskej centrálnej banky Villeroy de Galhau. Pripustil však, že spomaľovanie inflácie je rýchlejšie, "ako sme si mysleli".



Kurz eura voči doláru vo štvrtok do 10.32 h SEČ vzrástol o 0,17 % na 1,07804 USD, ale za celý týždeň klesol o 1,01 %. Voči švajčiarskemu franku bolo euro stabilné na úrovni 0,9422 CHF, čo je nad nočným minimom 0,9415 CHF/EUR, ale najslabšia úroveň od začiatku roka 2015.



Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vo štvrtok klesol o 0,3 % na 103,87 bodu, čo nie je ďaleko od dvojtýždňového maxima.



Naproti tomu posun v japonskej politike priniesol najväčšiu jednodňovú podporu japonskej meny jen od januára. Jeho kurz vzrástol o viac ako 1 % na najvyššiu úroveň voči doláru za tri mesiace.