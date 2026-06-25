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Euroázijská rozvojová banka zhoršila odhad vývoja ruskej ekonomiky
V ďalšom roku však očakáva zrýchlenie tempa rastu a s ďalším zrýchlením počíta v roku 2028.
Autor TASR
Alma-Ata 25. júna (TASR) - Euroázijská rozvojová banka (EDB) zhoršila vyhliadky rastu ruskej ekonomiky na tento rok. V ďalšom roku však očakáva zrýchlenie tempa rastu a s ďalším zrýchlením počíta v roku 2028. Údaje EDB zverejnila agentúra TASS.
EDB v aktualizovanej prognóze uviedla, že tento rok zaznamená ruská ekonomika rast o 1 %. V pôvodnom odhade očakávala rast na úrovni 1,4 %.
V budúcom roku počíta banka s rastom o 1,5 % s tým, že už v 2. polroku tohto roka by sa ruská ekonomika mohla začať o niečo výraznejšie zotavovať. Ďalšie zrýchlenie rastu predpokladá banka v roku 2028, v ktorom by hrubý domáci produkt (HDP) Ruska mal vzrásť o 1,8 %.
Analytici EDB zároveň zverejnili prognózu ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Ruská centrálna banka v závere minulého týždňa znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 14,25 % s tým, že po prechodnom poklese zo začiatku roka pokračuje ekonomika v raste miernym tempom. Analytici EDB predpokladajú, že do konca tohto roka zníži centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu na 12 % a do konca budúceho roka by ju mohla zredukovať na 10 %.
Zároveň odhadujú, že miera inflácie v Rusku sa do konca tohto roka spomalí na 5,3 % a v rokoch 2027 - 2028 by sa mohla pohybovať okolo 4,7 %. Podľa TASS, ktorá sa odvolala na údaje ministerstva ekonomického rozvoja, dosiahla medziročná miera inflácie v týždni od 16. do 22. júna 5,82 %.
EDB v aktualizovanej prognóze uviedla, že tento rok zaznamená ruská ekonomika rast o 1 %. V pôvodnom odhade očakávala rast na úrovni 1,4 %.
V budúcom roku počíta banka s rastom o 1,5 % s tým, že už v 2. polroku tohto roka by sa ruská ekonomika mohla začať o niečo výraznejšie zotavovať. Ďalšie zrýchlenie rastu predpokladá banka v roku 2028, v ktorom by hrubý domáci produkt (HDP) Ruska mal vzrásť o 1,8 %.
Analytici EDB zároveň zverejnili prognózu ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Ruská centrálna banka v závere minulého týždňa znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 14,25 % s tým, že po prechodnom poklese zo začiatku roka pokračuje ekonomika v raste miernym tempom. Analytici EDB predpokladajú, že do konca tohto roka zníži centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu na 12 % a do konca budúceho roka by ju mohla zredukovať na 10 %.
Zároveň odhadujú, že miera inflácie v Rusku sa do konca tohto roka spomalí na 5,3 % a v rokoch 2027 - 2028 by sa mohla pohybovať okolo 4,7 %. Podľa TASS, ktorá sa odvolala na údaje ministerstva ekonomického rozvoja, dosiahla medziročná miera inflácie v týždni od 16. do 22. júna 5,82 %.