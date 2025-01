Eurobanka bude pokračovať v znižovaní úrokov, chce pomôcť ekonomike

Bratislava/Frankfurt nad Mohanom 30. januára (TASR) - Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) o ďalšom znížení kľúčových úrokových sadzieb bolo všeobecne očakávané. Rovnako sa predpokladá pokračovanie v uvoľňovaní jej menovej politiky aj v nasledujúcich mesiacoch, ktoré však bude pravdepodobne tak ako doteraz len v postupných krokoch o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Snahou je pomôcť európskej ekonomike, zhodujú sa po štvrtkovom rozhodnutí Rady guvernérov ECB ekonomickí analytici.



"Banka znížila sadzby po piatykrát v tomto úrokovom cykle. Umožnila jej to inflácia na klesajúcej trajektórii a riziká spojené so spomalením hospodárskeho rastu. Redukcia úrokov by mala stimulovať ekonomiku, ktorá čelí viacerým výzvam a podnikom pomôcť uľaviť s úrokovými nákladmi," priblížil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Poukázal tiež na to, že ECB znížila úroky aj napriek tomu, že americký Fed sa tento týždeň rozhodol sadzby ponechať bez zmeny.



"Postupné uvoľňovanie menovej politiky v kombinácií s rastom reálnych príjmov a dostupnejším úverovaním by mali priaznivo stimulovať dopyt a povzbudiť spotrebu, čo by prispelo k hospodárskemu oživeniu," predpokladá makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Očakáva, že ECB by mohla do polovice roka 2025 znížiť sadzby ešte v dvoch krokoch spolu o 0,5 p. b., depozitná sadzba by tak klesla na 2,25 %. K opatrnosti ju budú motivovať pretrvávajúce jadrové inflačné tlaky či napnutý trh práce, tlak na rast cien v eurozóne môže prísť aj zo zámoria v súvislosti so silnejším dolárom a pritvrdením v protekcionistickej politike, ktorú presadzuje staronový americký prezident Donald Trump.



Januárové zníženie sadzieb ECB by sa za bežných okolností malo prejaviť v ďalšom znižovaní úročenia hypoték v priebehu jari. "Zvlášť preto, že v tomto roku sa všeobecne očakávajú štyri zníženia základných sadzieb ECB až na 2 %. Vysoko pravdepodobne však úročenie hypoték na Slovensku bude klesať výrazne pomalšie ako tempo znižovania sadzieb ECB, prípadne sa tento vývoj môže zastaviť, či dokonca by mohlo úročenie hypoték stúpnuť," upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Pripomenul, že od decembra minulého roka do januára tohto roka narástli výnosy slovenských štátnych dlhopisov o 0,4 p. b. Riziková prirážka síce nerástla, ale zvýšil sa úrok nemeckých dlhopisov, a tým stúplo aj úročenie slovenských dlhopisov. "Banky na jeseň optimisticky znížili úročenie hypoték viac, ako by zodpovedalo vývoju na dlhopisovom trhu. Aktuálny vývoj však už pravdepodobne nebudú môcť ignorovať, čo znamená nateraz spomalenie alebo dokonca odloženie ďalšieho znižovania úrokov hypoték," varoval analytik.