Eurobanka by mohla do leta ešte raz znížiť úrokové sadzby

Bratislava 6. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla do polovice roka ešte raz znížiť základné úrokové sadzby, a to o ďalších 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Depozitná sadzba ECB by sa tak mohla pohybovať na úrovni 2,25 %, pričom nie je vylúčené, že takúto úroveň sadzieb bude vidieť aj na jeseň či i na konci roka. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Podľa hlavného ekonóma Československej obchodnej banky Mareka Gábriša sa blížime k predpokladanému dnu v tomto úrokovom cykle. Analytici tak reagovali na štvrtkové zníženie sadzby ECB o 0,25 p.b. na 2,5 %.



"V tejto chvíli sa domnievame, že ECB by si v apríli mohla urobiť v znižovaní sadzieb prestávku, závisieť bude samozrejme na prichádzajúcich dátach. Predchádzajúce zníženia, ktoré sa ešte prenášajú do ekonomiky, pre takúto prestávku vytvorili priestor," priblížil Kočiš. Z väčšiny ukazovateľov základnej inflácie podľa ECB vyplýva, že inflácia sa ustáli v blízkosti 2 %. To podľa Kočiša naznačuje, že sa blížime k úrovni sadzieb, kde by sa sadzby ECB mohli stabilizovať.



Gábriš pripomenul, že ECB znížila kľúčové úrokové sadzby po šiesty raz za sebou. Depozitná úroková sadzba 2,50 % je tak najnižšie za posledné dva roky, teda od marca 2023. "Umožnil to pokles inflačných tlakov v eurozóne, ako aj neduživý ekonomický rast v niektorých krajinách. Napríklad v Nemecku. Banka môže v najbližších mesiacoch sadzby ešte znížiť. Postupne sa však blíži k predpokladanému dnu v tomto úrokovom cykle. A dosiahnuť ho môže už okolo polovice roka," očakáva ekonóm.



Napriek očakávanému zníženiu úrokových sadzieb ale na finančných trhoch ceny dlhopisov spadli a požadované výnosy naopak výrazne vzrástli. Dôvodom rastu výnosov je podľa Gábriša očakávaná zmena vo fiškálnej politike v Európe a potreba urýchlene investovať do zanedbanej obrany a infraštruktúry. No a teda aj očakávaná vyššia potreba financovania. V centre pozornosti je najmä diskusia o uvoľnení fiškálnych pravidiel v EÚ, ako aj plány Nemecka na masívne investície.



Vplyv zníženia sadzieb ECB na komerčné sadzby bánk u nás bude podľa Kočiša výrazne limitovať vyššia cena dlhých peňazí. Výnosy na desaťročných dlhopisoch v posledných dňoch rastú v reakcii na plány Európy zbrojiť v objeme stoviek miliárd eur, čo bude tlačiť aj na cenu dlhých peňazí a znižovať priestor pre znižovanie úrokových sadzieb na dlhších sadzbách. Analytik priblížil, že nemecké štátne dlhopisy v stredu poskočili o 30 bázických bodov, čo je najvyšší nárast od marca 1990.



Úvery s dlhším časom viazanosti tak budú zlacňovať vysoko pravdepodobne iba pozvoľne, čo bude ovplyvňovať aj pokračujúce oživenie na realitnom trhu. "Zníženia možno očakávať na kratších viazanostiach," dodal analytik.