Eurobanka možno bude musieť pristúpiť v septembri k redukcii úrokov

New York 20. augusta (TASR) - Je možné, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy ekonomiky eurozóny bude Európska centrálna banka (ECB) musieť znížiť úrokové sadzby aj na najbližšom zasadnutí v septembri. Povedal to začiatkom tohto týždňa v USA guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB bola jednou z prvých kľúčových centrálnych bánk, ktoré v júni znížili úrokové sadzby, v júli ich však ponechala nezmenené. Navyše, nedala najavo nič, čím by naznačila, čo plánuje urobiť na septembrovom zasadnutí. Medzitým však boli zverejnené nové ekonomické dáta a Rehn je jedným z prvých členov Rady guvernérov, ktorí naznačili, ako by mal budúci kurz ECB vyzerať.



"Nedávne zvýšenie rizík, čo sa týka ekonomického vývoja v eurozóne, posilnilo dôvody na zníženie úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí. Podmienkou však je, aby proces dezinflácie bol na dobrej ceste," povedal Rehn v pondelok (19. 8.) v prejave pred zástupcami Euro-americkej obchodnej komory v New Yorku.



Trhy predpokladajú, že ECB v septembri zníži depozitnú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,5 %, pričom pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 90 %. Zároveň odhadujú, že banka by k ďalšiemu zníženiu sadzby mohla pristúpiť do konca roka ešte raz.