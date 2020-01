Eurobarometer: 43 percent občanov EÚ vie o právach pre cestujúcich

Brusel 13. januára (TASR) - Okolo 43 percent občanov krajín Európskej únie vie o zavedení práv pre cestujúcich. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometra o právach cestujúcich v EÚ, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).



Na prieskume Eurobarometra, ktorý sa konal v období od 19. februára do 4. marca 2019 na vzorke 27.973 občanov všetkých členských EÚ, sa zúčastnili respondenti, ktorí v predchádzajúcich 12 mesiacoch cestovali lietadlom, diaľkovým vlakom, diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ je jediným miestom na svete, kde sú občania chránení kompletným súborom práv cestujúcich. "Je však potrebné, aby boli tieto práva ľahšie pochopiteľné a lepšie dodržiavané a aby o nich vedelo čoraz viac ľudí," opísala situáciu.



Podľa komisárky by tieto pravidlá mali poskytovať väčšiu právnu istotu nielen cestujúcim, ale aj samotnému odvetviu. Aj preto EK navrhla modernizáciu práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, o čom momentálne rokuje Európsky parlament aj Rada EÚ.



Výsledky prieskumu ukázali, že 32 % všetkých respondentov (vrátane tých, ktorí počas posledných 12 mesiacov necestovali) vie, že v EÚ existujú práva cestujúcich v leteckej, železničnej a autobusovej doprave alebo v doprave loďou, či trajektom. Iba 14 % však vie o právach, ktoré konkrétne platia v leteckej doprave, 8 % v železničnej doprave, 5 % v autokarovej doprave a 3 % v doprave loďou či trajektom.



Percentuálny podiel cestujúcich, ktorí sa cítia byť dobre informovaní o svojich právach dopravnými spoločnosťami skôr, ako využijú jeden zo spôsobov dopravy, kolíše: kým medzi cestujúcimi v leteckej doprave dosahuje 40 %, u cestujúcich loďou alebo trajektom je to 29 %, u cestujúcich v železničnej doprave a diaľkovými autobusmi je to zhodne 26 %.



Respondenti, ktorí sa stretli s problémami v leteckej doprave, sa sťažujú viac ako tí, ktorí použijú iný spôsob dopravy: 37 % cestujúcich v leteckej doprave, 26 % v autokarovej doprave, 24 % v železničnej doprave a 18 % cestujúcich loďou alebo trajektom.



U respondentov, ktorí zažili problémy s cestovaním, no oficiálnu sťažnosť nepodali (72 %), bol najpravdepodobnejší dôvod ich váhania pocit, že by to bolo zbytočné (45 %) alebo išlo o zanedbateľnú sumu peňazí (25 %).



Okolo 53 % opýtaných, ktorí sa v posledných 12 mesiacoch stretli s problémami v leteckej doprave, uviedlo, že im letecké spoločnosti poskytli nejakú formu pomoci (jedlo a nápoje, alternatívny let, vrátenie peňazí, finančnú kompenzáciu či ubytovanie), a to bez ohľadu na to, či podali sťažnosť alebo nie. Ponúknutú pomoc dopravných spoločností pri problémoch s cestovaním uviedlo 43 % cestujúcich železničnou dopravou a 38 % cestujúcich diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom.



Veľká väčšina (81 %) tých, ktorí v istom momente požiadali o pomoc pre osobu so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou (8 % respondentov), vyjadrila spokojnosť s reakciou dopravcu.



Výsledky prieskumu sa premietnu do dvoch legislatívnych postupov týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej a leteckej doprave, ako aj do hodnotení práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, práv cestujúcich v lodnej a trajektovej doprave a práv cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)