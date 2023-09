Eurobarometer: Európania vítajú kroky pre lepšiu cenu energií

Brusel 11. septembra (TASR) - Občania EÚ podporujú opatrenia prijaté vlani na ochranu spotrebiteľov a podnikov pred kolísaním cien energií, na podporu energetickej bezpečnosti a zelenej transformácie, ako aj opatrenia prijaté v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Vyplýva z pondelok zverejneného bleskového prieskumu Eurobarometra, informuje spravodajca TASR.



Prieskum naznačil, že existuje široký konsenzus medzi občanmi EÚ, pokiaľ ide o podporu priemyslu čistých technológií, ako aj opatrenia prijaté v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.



Podľa 86 percent respondentov bolo dôležité prijať opatrenia na európskej úrovni, aby sa obmedzil vplyv rastúcich cien energie na spotrebiteľov a podniky. Rovnaký počet tvrdí, že treba spoločný postup pokiaľ ide o podporu udržateľného využívania prírodných zdrojov, 82 percent opýtaných podporuje spoločné nákupy plynu štátmi EÚ s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok a 81 percent je za budovanie partnerstiev s globálnymi aktérmi, ako sú Spojené kráľovstvo, USA, Japonsko a Austrália.



Ďalej, 80 percent Európanov chce zníženie nadmernej obchodnej závislosti od krajín ako Rusko alebo Čína a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu čistých technológií.



Opatrenia EÚ zamerané na urýchlenie digitálnej transformácie a zabezpečenie ochrany spotrebiteľov považuje za dôležité 77 percent respondentov a opatrenia zamerané na zvyšovanie odolnosti hospodárstva EÚ víta 76 percent Európanov.



Až 86 percent respondentov si myslí, že zariadenia na skladovanie plynu v EÚ by sa mali naplniť, aby sa zabránilo riziku nedostatku, 85 percent tvrdí, že EÚ by mala podporiť výrobu čistých technológií v členských štátoch, a 79 percent sa domnieva, že opatrenia EÚ by sa mali zamerať na zníženie spotreby energie. A 75 percent Európanov by podporilo financovanie zo zdrojov EÚ spoločných obranných projektov na rozvoj obranných spôsobilostí a technológií.



Veľká väčšina Európanov (85 percent) sa domnieva, že vojna na Ukrajine poukazuje na to, že Únia potrebuje zaistiť svoju energetickú a hospodársku bezpečnosť, 75 percent chce zintenzívniť vojenskú spoluprácu medzi členskými štátmi a 71 percent tvrdí, že aj naďalej treba prejavovať solidaritu s Ukrajinou.



Celkom až 86 percent respondentov súhlasí s tým, aby EÚ naďalej poskytovala humanitárnu podporu ľuďom postihnutým vojnou, 77 percent súhlasí s prijímaním ľudí utekajúcich pred vojnou v EÚ a 71 percent podporuje ukladanie hospodárskych sankcií voči Rusku.



Takmer dve tretiny Európanov (67 percent) si myslia, že EÚ by mala podporiť integračné snahy Ukrajiny a 65 percent súhlasí s jej členstvom na jednotnom trhu EÚ. V neposlednom rade sa 65 percent respondentov vyslovilo za finančnú a hospodársku podporu Ukrajiny a 57 percent opýtaných podporuje nákupy a dodávky vojenského vybavenia EÚ pre Ukrajinu.



On-line prieskum Eurobarometra o výzvach a prioritách EÚ v roku 2023 sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ od 24. do 31. augusta, keď bolo oslovených 26.514 občanov EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)