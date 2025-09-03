< sekcia Ekonomika
Eurobarometer naznačil aj finančné obavy z budúceho rozšírenia EÚ
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Veľká väčšina občanov krajín Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska vyzýva členské štáty, aby súčasné globálne výzvy riešili spoločne a vynaložili na to aj viac financií. Zároveň sa Európania obávajú finančných nákladov na budúce rozšírenie Únie. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra pre Európsky parlament (EP), ktorý zverejnili v stredu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Prieskum uskutočnený medzi februárom a marcom na vzorke vyše 26.300 občanov z 27 členských štátov naznačil, že 56 percent Európanov je za ďalšie rozširovanie EÚ. Sú pritom presvedčení, že ich vlastná krajina by z budúceho rozšírenia profitovala. Výhody rozširovania Únie vidí 59 % Slovákov, ktorí ako najväčšie plusy vidia viac možností pre podnikanie a šírenie inovácií a viac príležitostí využívať kvalifikovanú pracovnú silu a zručnosti.
V ekonomickej oblasti však respondenti vyjadrili obavy z finančných nákladov na rozšírenie a zdôraznili, že nové členské štáty by mali rešpektovať podmienenosť čerpania eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu a bojom proti korupcii - na úrovni EÚ to žiada 85 % opýtaných, rovnako aj na Slovensku.
Deväťdesiat percent občanov EÚ a 88 % percent Slovákov vyzýva členské štáty, aby globálne výzvy riešili spoločne. Väčšina z nich si myslí, že EÚ na to potrebuje viac prostriedkov - 77 % v EÚ a 71 % na Slovensku.
Prieskum ukázal, že 78 % občanov EÚ a 73 % občanov Slovenska sa domnieva, že Únia ako celok by mala financovať viac projektov. Respondenti súhlasia, že EÚ na to bude potrebovať nové zdroje príjmov pre rozpočet EÚ - na Slovensku je to 79 % opýtaných, viac ako priemer EÚ na úrovni 73 %.
Pri otázkach o dopadoch opatrení na každodenný život občanov, ktoré by mal EP uprednostniť, sa v prieskume na popredné priečky dostali inflácia, rastúce ceny a životné náklady (41 %), obrana a bezpečnosť (34 %) a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (31 %).
Podľa občanov Slovenska by mali byť kľúčovými témami pre EP inflácia, rastúce ceny a životné náklady (53 %), podpora hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (42 %) a poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť (32 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
