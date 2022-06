Eurobarometer: Občania EÚ podporujú rozvojovú spoluprácu so svetom

Brusel 20. júna (TASR) - Väčšina občanov krajín Európskej únie podporujú spoluprácu s krajinami po celom svete s cieľom znížiť úroveň chudoby – v priemere 89 percent Európanov a 87 percent Slovákov. Naznačil to najnovší prieskum Eurobarometer o rozvojovej spolupráci, o ktorom informuje spravodajca TASR.



Znamená to, že spolupráca s partnerskými krajinami zostáva jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ a podporu občanov pre prácu EÚ v medzinárodnom rozvoji neznížila ani ruská agresia proti Ukrajine.



Eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v tejto súvislosti uviedla, že ruská invázia spochybňuje medzinárodný globálny poriadok a hrozí, že svet rozdelí na dve časti. "Ale neobraciame sa chrbtom k našim partnerom. Neustála podpora medzinárodnej spolupráce zo strany európskych občanov dokazuje solidaritu a silné hodnoty Európy s našimi partnermi na celom svete," uviedla v správe pre médiá.



EÚ a jej členské štáty sú najväčším, 43-percentným, globálnym darcom oficiálnej rozvojovej pomoci. Tá v roku 2021 vzrástla o 4,3 percenta v porovnaní s rokom 2020, zo 67,3 miliardy eur na 70,2 miliardy eur.



Jedným z kľúčových zistení prieskumu je zvýšený záujem o mier a bezpečnosť – myslí si to 40 percent respondentov v EÚ a rovnaký počet Slovákov. Druhou najpálčivejšou výzvou je zdravie (39 percent EÚ aj SR), po ňom nasleduje vzdelávanie (37 percent EÚ / 30 percent SR) a zaistenie vody a hygiena (30 percent EÚ / 27 percent SR). Ak 25 percent Európanov zastáva názor, že hospodársky rast a zamestnanosť sú najnaliehavejšie pre budúcnosť partnerských krajín, na Slovensku to uviedlo 30 percent opýtaných. V prípade demokracie a ľudských práv tieto hodnoty u partnerov považuje za dôležité 24 percent opýtaných (12 percent Slovákov) a 23 percent upozornilo na význam potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárstva, čo zasa za veľmi dôležité považuje 41 percent Slovákov.



Až 80 percent respondentov tvrdí, že boj proti chudobe v partnerských krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ. Širokú podporu získal aj boj proti zmene klímy v partnerských krajinách, čo je dôležité pre 89 percent respondentov.



Tohtoročný prieskum Eurobarometer sa občanov pýtal aj na dôležitosť podpory vzdelávania a digitalizácie v partnerských krajinách. Výsledky naznačili, že 91 percent Európanov (84 percent Slovákov) súhlasí s tým, že jednou z hlavných priorít činnosti EÚ v partnerských krajinách by mala byť podpora vzdelávania pre všetkých. A 79 percent Európanov (75 percent Slovákov) si myslí, že je dôležité, aby Únia podporovala partnerské krajiny pri prechode na digitálne technológie.



Na druhej strane iba 39 percent Európanov (34 percent Slovákov) sa nazdáva, že EÚ je úspešná pri presadzovaní pozitívnych a udržateľných zmien na celom svete v boji proti zmenám klímy, a iba 49 percent Európanov (46 percent Slovákov) vníma Úniu ako úspešnú pri globálnom riešení pandémie koronavírusu.



Prieskum bol vykonaný na vzorke 26.512 obyvateľov 27-člennej Únie v období od 21. februára do 21. marca 2022.