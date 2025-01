Eurobarometer: Občania EÚ podporujú spoločnú poľnohospodársku politiku

Brusel 9. januára (TASR) - Občania členských krajín EÚ podporujú spoločnú poľnohospodársku politiku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo štvrtok zverejnil Eurobarometer, informuje spravodajca TASR.



Výsledky v poradí ôsmeho prieskumu Eurobarometra na tému Európania, poľnohospodárstvo a spoločná poľnohospodárska politika, ktorý sa uskutočnil na vzorke 26.349 respondentov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ od 13. júna do 8. júla 2024, naznačili, že podpora spoločnej agropolitiky EÚ dosiahla historicky najvyššiu úroveň.



Nielenže informovanosť verejnosti o spoločnej agropolitike dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2007, ale viac ako 70 percent respondentov súhlasí s tým, že prostredníctvom tejto politiky Únia úspešne plní svoju úlohu pri zabezpečovaní bezpečných, zdravých a udržateľných vysokokvalitných potravín.



Na úrovni EÚ v priemere 70 percent opýtaných súhlasí s tým, že spoločná agropolitika prospieva všetkým európskym občanom, nielen poľnohospodárom. Verí tomu aj 81 percent Slovákov, čo je piata najvyššia dôvera spomedzi všetkých krajín EÚ.



Prieskum uvádza, že 92 percent opýtaných verí, že v EÚ sú poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti dôležité pre budúcnosť Európy, pričom 52 percent z nich ich považuje za "veľmi dôležité".



Viac ako polovica respondentov (56 percent) potvrdila, že úroveň finančnej podpory EÚ pre poľnohospodárov s cieľom pomôcť stabilizovať ich príjmy je správna. Táto pomoc predstavuje približne 30 percent celkového rozpočtu EÚ. Na úrovni EÚ s touto pomocou súhlasí 83 percent opýtaných a až 89 percent Slovákov.



Prevažná väčšina opýtaných sa okrem toho zhodla na dôležitosti viacerých kľúčových otázok, ktoré by mala EÚ riešiť. Ide o zabezpečenie stabilných dodávok potravín v EÚ za každých okolností (94 percent), zabezpečenie primeraných cien potravín pre spotrebiteľov (92 percent), zabezpečenie udržateľného riadenia prírodných zdrojov (91 percent) a posilnenie úlohy poľnohospodárov v potravinovom reťazci (90 percent).



Až 81 percent občanov EÚ je presvedčených, že Únia prostredníctvom agropolitiky plní svoju úlohu pre trvalé zabezpečenie stabilných dodávok potravín a 72 percent sa domnieva, že prispieva k trvalo udržateľnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Ďalších 71 percent Európanov verí, že spoločná agropolitika pomáha rozvoju výskumu a digitálnych riešení na podporu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora a 70 percent opýtaných to tvrdí, aj čo sa týka posilnenia úlohy poľnohospodárov v potravinovom reťazci.



Okrem toho okolo 70 percent respondentov agropolitiku vníma ako kľúčový príspevok EÚ na podporu investícií a rastu a na vytváranie pracovných miest v poľnohospodárstve a potravinárstve, tiež ako pomoc pri riešení zmeny klímy a pri zabezpečení primeraných cien potravín.



V neposlednom rade 66 percent opýtaných sa domnieva, že spoločná poľnohospodárska politika pomáha znižovať regionálne rozdiely a 63 percent verí, že povzbudzuje mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi členmi agrosektora.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)