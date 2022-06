Eurobarometer: Väčšina občanov krajín mimo eurozóny podporuje euro

Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v piatok svoj každoročný bleskový prieskum Eurobarometra o zavedení eura v členských štátoch, ktoré ešte neprijali spoločnú európsku menu. Štúdia naznačila, že v krajinách mimo eurozóny je široká podpora občanov pre prijatie eura, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že štúdia sa uskutočnila v období od 20. do 29. apríla 2022 v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Švédsku.



Nový prieskum naznačil širokú podporu pre euro, v priemere 60 % respondentov uviedlo, že sú za zavedenie jednotnej meny v ich krajine. Najpriaznivejšie názory sú z Rumunska (77 % chce vstup do eurozóny) a Maďarska (69 %). Naopak, najmenej si prijatie spoločnej európskej meny želajú v Bulharsku a Českej republike (44 % v oboch prípadoch) a vo Švédsku (45 %).



Viac ako polovica respondentov zo siedmych krajín mimo eurozóny sa domnieva, že zavedenie spoločnej meny by malo pre ich krajinu pozitívne dôsledky (55 %), opak si myslí 41 percent opýtaných. Zároveň si však 56 % účastníkov prieskumu myslí, že zavedenie eura povedie k zdražovaniu základných tovarov a služieb.



Podľa výsledkov Eurobarometra 83 % opýtaných ľudí z uvedených členských krajín tvrdí, že už použili eurobankovky alebo euromince.



Výsledky prieskumu okrem toho naznačili, že občania členských štátov EÚ, ktoré ešte nepatria do eurozóny, sú si tejto témy vedomí viac ako predtým, 53 % opýtaných sa považuje za dobre informovaných o eure, v porovnaní s 51 % respondentov z minulého roku a 44 % v roku 2015.



Všetky členské štáty EÚ okrem Dánska, ktoré si v Maastrichtskej zmluve vyjednalo výnimku, sú právne zaviazané vstúpiť do eurozóny, pre prijatie spoločnej meny nie sú však viazané žiadnymi termínmi. Najnovším členom eurozóny sa od 1. januára 2023 stane Chorvátsko, čím sa počet krajín eurobloku platiacich eurom zvýši na 20.



spravodajca TASR Jaromír Novak