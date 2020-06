Eurofer aj U.S. Steel Košice kritizujú prístup EK k dovozu ocele do EÚ

Košice 10. júna (TASR) – Hutnícky podnik U. S. Steel Košice spolu s ďalšími európskymi výrobcami ocele kritizujú prístup Európskej komisie (EK) vo vzťahu k importom ocele do EÚ. Pandémia ochorenia COVID-19 ochromila výrobný sektor a dopyt po oceli v únii podľa výrobcov poklesol o 50 %.



"Európska komisia však naďalej umožňuje, aby neférovo obchodované importy prúdili do Európy. Berú tak trhový podiel európskym oceliarom, ktorí musia niesť bremeno dekarbonizácie. Dúfam, že raz inštitúcie v Bruseli pochopia, ako ich rozhodnutia poškodili tisíce pracovných miest," uviedol pre TASR prezident U. S. Steel Košice James Bruno.



Šéfovia európskych oceliarní v spoločnom vyhlásení vydanom tento týždeň združením Eurofer uviedli, že prežitie oceliarskeho priemyslu v Európe je naďalej vážne ohrozené v dôsledku návrhu EK na revíziu ochranných opatrení na oceľ. Ten podľa nich nezohľadňuje prudký pád dopytu v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu.



"Z tohto dôvodu žiadame Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby návrh o revízii ochranných opatrení na oceľ skvalitnili a prepracovali, berúc do úvahy kritické podmienky a efektívne tak chránili európsky oceliarsky priemysel. Žiadame taký pomer voľných dovozných kvót, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky na trhu," uvádza sa vo vyhlásení.



V dôsledku zmenených podmienok na trhu bolo podľa združenia toto odvetvie nútené výrazne zredukovať výrobu, čo sa už priamo dotklo 40 % ich zamestnancov – formou núteného odchodu alebo skráteného pracovného času. Zároveň krajiny ako Čína, India, Indonézia a Rusko pokračovali vo výrobe ocele na sklad. Združenie európskych oceliarov varuje, že súčasný návrh EK by umožnil masívny rast importovanej ocele a jej trhového podielu v únii, zatiaľ čo obrovská časť výrobných kapacít EÚ zostane stáť.