Eurofer: Dopyt po oceli v EÚ by mal tento rok klesnúť menej,než čakali

Brusel 4. februára (TASR) - Dopyt po oceli v Európskej únii by mal v roku 2023 klesnúť o 1,6 %, uviedlo tento týždeň Európske združenie výrobcov ocele (Eurofer). Dôvodom je pokračujúca vysoká inflácia, problémy v dodávateľskom reťazci a lacný dovoz. Združenie tak naďalej počíta s poklesom dopytu, rozsah poklesu však oproti predchádzajúcej prognóze znížilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V predchádzajúcej prognóze z októbra minulého roka uvádzal Eurofer pokles takzvanej zjavnej spotreby ocele v Európskej únii v roku 2023 na úrovni 1,9 %. Nový odhad je tak optimistickejší. Združenie však zhoršilo prognózu za rok 2022. Zatiaľ čo pôvodne predpokladalo, že v minulom roku klesla zjavná spotreba ocele o 3,5 %, teraz odhaduje, že pokles dosiahol 4,6 %.



"Sme svedkami toho, pred čím sme v posledných mesiacoch varovali," uviedol na margo situácie na európskom trhu s oceľou šéf združenia Eurofer Axel Eggert. "Energetická kríza, inflácia, problémy v dodávateľskom reťazci a obrovské náklady na dekarbonizáciu, k čomu sa ešte pridáva mohutný lacný dovoz z tretích krajín. To pre oceliarsky priemysel predstavuje toxický koktail," povedal. Za 3. kvartál minulého roka, čo sú zatiaľ posledné dostupné údaje, sa spotreba ocele prepadla medziročne o 11,2 % na 32,2 milióna ton. To je podľa Euroferu najnižšia úroveň od pandémie nového koronavírusu.



Očakáva sa, že sektor sa zotaví v roku 2024, pričom Eurofer predpokladá rast dopytu o 1,6 %. Či sa tak stane, je však stále neisté. Podľa združenia bude veľa závisieť od ďalšieho vývoja vojny na Ukrajine, inflácie, cien energií a situácie v dodávateľskom reťazci.