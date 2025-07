Eurofondy sa v Česku podľa Hospodárskej komory ČR čerpajú nesystémovo

Praha 2. júla (TASR) - Čerpanie eurofondov a národných investičných zdrojov je v Česku podľa Hospodárskej komory (HK) ČR nesystémovo roztrieštené a peniaze sa používajú na projekty s nízkou pridanou hodnotou. Výsledkom je podľa nej prekrývanie dotačných výziev, nekoordinované riadenie či vysoká administratívna záťaž. Komora žiada zmenu systému rozdeľovania dotácií tak, aby boli európske prostriedky určené výhradne na strategické investičné priority. Komora to uviedla v stredu na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



HK ČR poukázala na to, že v súčasnosti len Národný plán obnovy riadi 12 ministerstiev, pričom obsahuje 37 komponentov, sedem pilierov a 346 cieľov. K tomu sa pridávajú ďalšie fondy a dotačné schémy. „Výsledkom bolo a je prekrývanie výziev, nekoordinované riadenie, vysoká administratívna záťaž a výsledné zameranie programov často mimo strategických priorít štátu,“ uviedla komora. Podľa nej by sa mal finančný rámec v nadchádzajúcom programovom období sústrediť na významne menej programov.



„Je načase opustiť doterajší model rozdeľovania európskych prostriedkov v štýle ‚niečo pre každého‘. Musíme, naopak, začať koncentrovať peniaze na kľúčové projekty s dlhodobým efektom, preukázateľným prínosom pre rast konkurencieschopnosti Česka s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú tiež strategicky riadené a priebežne vyhodnocované Vládnym výborom pre strategické investície,“ povedal prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.



Príkladom pre Česko by podľa neho mohlo byť Poľsko, pretože v už v minulom období zviazalo použitie európskych prostriedkov s prioritami ekonomickej transformácie. Výsledkom toho je podľa Zajíčka ich rýchlejší ekonomický rast a viditeľné štrukturálne zmeny.



Komora chce, aby sa európske peniaze čerpali na projekty napríklad v oblasti energetickej bezpečnosti, dopravy či dátovej infraštruktúry. Pri každej investícii by sa zároveň mal podľa HK ČR posudzovať jej skutočný prínos a návratnosť pre štát a ekonomiku. „To bude možné docieliť len pod podmienkou, že jednotlivé programy budú riadené čo najužším počtom riadiacich orgánov,“ dodala komora.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)