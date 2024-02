Euroinštitúcie majú dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ

Brusel 7. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok večer po rokovaniach s členskými štátmi EÚ dosiahli predbežnú dohodu o aktualizácii dlhodobého rozpočtu EÚ s cieľom riešiť nepredvídané výzvy a krízy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Aktualizácia sedemročného rozpočtu EÚ, v polovici jeho obdobia, odráža požiadavky predložené EP v decembri 2022, v ktorých sa požaduje reforma rozpočtu EÚ s cieľom účinnejšie reagovať na meniace sa potreby a nepredvídané okolnosti, riešiť medzery vo financovaní, poskytnúť štrukturálne riešenie nákladov na pôžičky ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) a zabezpečiť stabilné riešenie financovania pre Ukrajinu.



Po revízii sa do viacročného finančného rámca (VFR) Únia začlení aj Nástroj pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur (33 miliárd úvery, 17 miliárd granty) a platforma Strategické technológie pre Európu (STEP) získa 1,5 miliardy eur špecificky pre investície do obrany.



V rámci revízie dlhodobého rozpočtu sa ďalšie dve miliardy eur vyčleňujú na migráciu a riadenie hraníc a 3,1 miliardy eur na podporu priorít v regiónoch susediacich s EÚ a na celom svete. Ďalších 4,5 miliardy eur sa presunie z iných programov Únie v oblasti vonkajšej politiky.



Pripravenosť EÚ na krízy a rozpočtová flexibilita sa posilňujú o ďalších 3,5 miliardy eur.



Posilnené priority sú pokryté kombináciou nových peňazí do spoločného rozpočtu a prostriedkov prerozdelených z iných programov.



Revízia rozpočtu zavádza mechanizmus na riešenie narastajúcich nákladov spojených so splatením plánu obnovy NGEU pri rastúcich úrokových sadzbách. To má ochrániť programy, ako je Erasmus+ alebo financovanie cezhraničnej dopravnej a energetickej infraštruktúry pred škrtmi a zabezpečiť možnosti flexibility, ak by náklady presiahli pôvodne plánovaný rozpočet.



Nový mechanizmus zahŕňa použitie nevyužitých peňazí, ktoré by sa inak stratili v rozpočte EÚ, a v prípade potreby zabezpečenie dodatočných príspevkov zo strany členských štátov.



V rámci revízie VFR sa vyjednávačom EP podarilo zaručiť aj hladké vykonávanie zdravotného programu EU4Health do roku 2027.



Predbežnú politickú dohodu ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ), poslanci budú o nej hlasovať na druhom februárovom plenárnom zasadnutí (26. - 29. 2).



Súčasný finančný rámec na roky 2021 - 2027 bol prijatý v roku 2020. Európska komisia navrhla jeho revíziu 20. júna 2023.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)