Euroinštitúcie sa dohodli na historickej reforme Colnej únie EÚ
Vďaka týmto zlepšeniam budú európske colné orgány vybavené tak, aby sa prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu medzinárodného obchodu
Autor TASR
Brusel 27. marca (TASR) - Európska komisia (EK) privítala štvrtkovú (26. 3.) predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o reforme Colnej únie Európskej únie. Komisia upozornila, že najambicióznejšia reforma colných predpisov EÚ od roku 1968 zavádza nové opatrenia pre elektronický obchod a modernú colnú architektúru založenú na údajoch, ktorá zjednodušuje postupy a zvyšuje efektívnosť. Informuje o tom spravodajca TASR.
Vďaka týmto zlepšeniam budú európske colné orgány vybavené tak, aby sa prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu medzinárodného obchodu. Colné orgány dnes čelia prudkému nárastu dovozu elektronického obchodu s nízkou hodnotou, zvýšenému riziku nebezpečných výrobkov a podvodov, zmeny geopolitickej dynamiky obchodu a hrozieb organizovanej trestnej činnosti a pašovania.
Odhaduje sa, že v roku 2025 vstúpilo do EÚ 5,9 miliardy zásielok s nízkou hodnotou v balíkoch priamo zasielaných spotrebiteľom, pričom viac ako 90 % z nich pochádzalo z Číny.
Podľa neformálnej dohody sa za každú položku vstupujúcu do EÚ z tretích krajín a odoslanú priamo spotrebiteľom v EÚ bude účtovať nový manipulačný poplatok. Ten pokryje dodatočné náklady na manipuláciu so stále rastúcim počtom balíkov. Komisia stanoví výšku poplatku a prehodnotí ho každé dva roky. Členské štáty ho začnú vyberať hneď, ako bude sfunkčnený príslušný elektronický systém, najneskôr však do 1. novembra 2026.
Balík colných reforiem predstavila EK v máji 2023 s cieľom aktualizovať a integrovať colné operácie v celej EÚ. Elektronický formulár je postavený na troch pilieroch: inteligentnejšie riadenie rizík a colné kontroly, moderný rámec pre elektronický obchod a silnejšie partnerstvo s podnikmi.
S podporou nového Colného orgánu EÚ (EUCA), ktorý bude sídliť vo francúzskom meste Lille, EK bude zjednodušovať postupy, znižovať náklady a byrokraciu, podporovať jednotnejšiu formu na vonkajších hraniciach, zvyšovať zodpovednosť online platforiem a lepšie chrániť jednotný trh EÚ.
EUCA bude koordinovať a modernizovať colné operácie vo všetkých 27 členských štátoch a spravovať nové colné dátové centrum. Jeho používanie bude k dispozícii na voliteľné účely do roku 2031 a povinné do roku 2034.
Podľa nových pravidiel sa s predajcami a platformami, ktoré uľahčujú predaj tovaru na diaľku z tretích krajín zákazníkom v EÚ, bude zaobchádzať ako s dovozcami. To ich zaväzuje poskytnúť colným orgánom všetky potrebné údaje, zaplatiť alebo zaručiť akékoľvek poplatky a zabezpečiť, aby tovar bol v súlade s právnymi predpismi Únie. Tieto spoločnosti musia mať sídlo v EÚ alebo ich musí zastupovať subjekt so sídlom v EÚ, čo má zabrániť využívaniu schránkových spoločností.
Spoločnosti, ktoré budú ignorovať pravidlá EÚ, môžu čeliť pokutám vo výške 1 % až 6 % z celkovej hodnoty tovaru dovezeného do EÚ za predchádzajúcich 12 mesiacov. Colné orgány môžu navyše pozastaviť, odvolať alebo anulovať ich status dôveryhodného obchodníka a označiť ich za vysoko rizikové subjekty.
Predbežnú dohodu musí oficiálne schváliť EP na plenárnom zasadnutí aj Rada EÚ (členské štáty), kým nadobudne účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
