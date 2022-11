Euroinštitúcie sa musia do polnoci dohodnúť na rozpočte EÚ na rok 2023

Brusel 14. novembra (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP), Rady EÚ a Európskej komisie v piatok (11. 11.) nedosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. Ak sa im nepodarí dohodnúť do pondelka do polnoci, eurokomisia bude musieť predložiť nový návrh budúcoročného rozpočtu, informuje spravodajca TASR.



Zákonný termín na dosiahnutie dohody medzi inštitúciami EÚ je v pondelok večer. Podľa správ týždenníka Politico vyjednávači sú pripravení, že k dohode nedôjde a rokovania sa posunú na neskorší termín.



"v snahe dosiahnuť dohodu na budúcoročnom rozpočte, Rada EÚ a Európsky parlament budú pokračovať v rokovaniach do poslednej chvíle, do 14. novembra do polnoci," uviedol štátny tajomník ministerstva financií Českej republiky Jiří Georgiev, ktorý v mene českého predsedníctva v Rade EÚ vystupuje ako hlavný vyjednávač členských krajín.



Ak sa vyjednávačom nepodarí dosiahnuť dohodu do polnoci, k slovu sa opäť dostane eurokomisia, ktorá bude musieť predložiť nový návrh rozpočtu.



Podľa Politico tohtoročné rokovania o unijnom rozpočte sú skomplikované aj vlastnými požiadavkami inštitúcií EÚ. Viaceré členské krajiny eurobloku sú znepokojené návrhom na sedempercentný nárast platov zamestnancov EÚ v dôsledku šetrenia počas pandémie a súčasných inflačných tlakov. Takisto sú národné vlády "rozhorčené" nad pokusom europarlamentu zabezpečiť veľké zvýšenie rozpočtu na chod tejto inštitúcie na rok 2023.



Podľa Politico automatické úpravy platov pre zamestnancov eurokomisie a europarlamentu, vyplývajúce z inflácie, sú "drahé", ale sú v súlade s pravidlami dohodnutými v roku 2013.



Parlament však okrem týchto úprav požaduje nečakané navýšenie svojho rozpočtu na rok 2023, čo odôvodňuje vytvorením 52 dodatočných pracovných miest a 116 ďalších asistentov pre europoslancov. Dochádza k tomu v čase, keď členské štáty (Rada EÚ) aj eurokomisia sú pod tlakom, aby znížili náklady na svojich zamestnancov.



Politico upozornil, že najmenej 11 krajín EÚ varovalo, že nepodporí ďalšie zvyšovanie rozpočtu pre EP, pričom poukázali na opakované ubezpečenia zákonodarného zboru EÚ z predchádzajúcich rokov, že k úprave rozpočtu dochádza naposledy. Europarlamentu sa napríklad pri rokovaniach o rozpočte na rok 2022 podarilo získať zdroje pre dodatočných 142 pracovných miest a 180 externých zamestnancov.



Rada EÚ prijala v júli pozíciu, podľa ktorej rozpočet EÚ na rok 2023 má podobu 183,95 miliardy eur v záväzkoch a 165,74 miliardy eur v platbách. V porovnaní s rozpočtom na rok 2022 ide o zvýšenie záväzkov o 8,29 % a zníženie platieb o 3,02 %.



Pozícia Rady EÚ predpokladá, že všetky inštitúcie EÚ prijmú "komplexný a cielený prístup na stabilizáciu počtu zamestnancov a zníženie administratívnych výdavkov".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)