Eurokomisár chce predĺžiť zákaz dovozu ukrajinského obilia do 5 štátov

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v utorok v Európskom parlamente (EP) vyhlásil, že je presvedčený, že Európska komisia by mala predĺžiť dočasný zákaz ukrajinského dovozu obilia a ďalších farmárskych produktov do piatich susedných členských štátov Únie. Podľa neho totiž toto opatrenie pomohlo zvýšiť ukrajinský vývoz mimo EÚ. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News.



Platnosť súčasného zákazu sa skončí 15. septembra.



Ukrajina sa stala úplne závislou od náhradných trás vývozu svojho obilia cez Európsku úniu, nazývaných aj koridory solidarity, pretože Rusko v júli odstúpilo od rok platnej dohody. Tá umožňovala aj počas vojny bezpečnú prepravu ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov do ďalších častí sveta.



V dôsledku využívania náhradných trás čelili poľnohospodári v susedných štátoch Ukrajiny - v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku - zvýšenej konkurencii a zhoršenému odbytu svojich poľnohospodárskych komodít na vlastných trhoch.



Európska komisia následne v máji oznámila "dočasné preventívne opatrenia", ktoré zakazujú predaj týchto ukrajinských (lacnejších) komodít do uvedených piatich štátov, ale pritom umožňujú tranzit cez tieto krajiny na trhy mimo Európskej únie, prevažne v Afrike.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Wojciechowski v utorok v EP povedal: "Preventívne opatrenia boli účinné, zafungovali a stabilizovali trhy v piatich členských štátoch a takisto pomohli zvýšiť ukrajinský vývoz cez koridory solidarity."



Zdôraznil: "Toto je hlavný argument pre predĺženie preventívnych opatrení, som o tom pevne presvedčený."



Dodal, že eurokomisia situáciu pozorne sleduje.