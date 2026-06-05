Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. jún 2026Meniny má Norbert
< sekcia Ekonomika

Eurokomisár Dombrovskis odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku

.
Na archívnej snímke eurokomisár EÚ Valdis Dombrovskis. Foto: TASR/AP

EÚ doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Riga 5. júna (TASR) - Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v piatok dôrazne odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku, napríklad v súvislosti s jeho vývozom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Je zrejmé, že teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Musíme naň naďalej vyvíjať tlak a uplatňovať sankcie,“ povedal Dombrovskis popri každoročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige. Eurokomisár zároveň zdôraznil, že nejde o „ľahkú úlohu“ vzhľadom na to, že v rámci EÚ sa vyžaduje jednomyseľnosť.

Podľa Dombrovskisa už prejavili iniciatívu viaceré európske štáty ohľadom ďalších obchodných obmedzení a vízových obmedzení pre ruských občanov.

EÚ doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.
.

Neprehliadnite

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY V MYJAVE: Treba pozatvárať všetky okná

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák