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Eurokomisár Dombrovskis odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku
EÚ doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
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Riga 5. júna (TASR) - Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v piatok dôrazne odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku, napríklad v súvislosti s jeho vývozom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Je zrejmé, že teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Musíme naň naďalej vyvíjať tlak a uplatňovať sankcie,“ povedal Dombrovskis popri každoročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige. Eurokomisár zároveň zdôraznil, že nejde o „ľahkú úlohu“ vzhľadom na to, že v rámci EÚ sa vyžaduje jednomyseľnosť.
Podľa Dombrovskisa už prejavili iniciatívu viaceré európske štáty ohľadom ďalších obchodných obmedzení a vízových obmedzení pre ruských občanov.
EÚ doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.
„Je zrejmé, že teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Musíme naň naďalej vyvíjať tlak a uplatňovať sankcie,“ povedal Dombrovskis popri každoročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige. Eurokomisár zároveň zdôraznil, že nejde o „ľahkú úlohu“ vzhľadom na to, že v rámci EÚ sa vyžaduje jednomyseľnosť.
Podľa Dombrovskisa už prejavili iniciatívu viaceré európske štáty ohľadom ďalších obchodných obmedzení a vízových obmedzení pre ruských občanov.
EÚ doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.