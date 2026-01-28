< sekcia Ekonomika
Eurokomisár má obavy z veľkej závislosti EÚ od amerického plynu
Bývalý dánsky minister energetiky konštatoval, že Brusel hľadá také alternatívy, ako je Kanada, Katar a krajiny severnej Afriky, ktoré by mohli zvýšiť dodávky do bloku.
Autor TASR
Brusel 28. januára (TASR) - Európsky komisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen vyhlásil, že narastajú obavy z toho, že Európa sa stane príliš závislou od Spojených štátov, pokiaľ ide o skvapalnený zemný plyn (LNG). Znepokojenie spôsobili hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s jeho snahou získať Grónsko. V čase, keď Európska únia znižuje dovoz ruských energií, „rastú obavy, ktoré zdieľam, že riskujeme nahradenie jednej závislosti druhou,“ povedal Jorgensen v stredu novinárom v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bývalý dánsky minister energetiky konštatoval, že Brusel hľadá také alternatívy, ako je Kanada, Katar a krajiny severnej Afriky, ktoré by mohli zvýšiť dodávky do bloku. „V nasledujúcich mesiacoch uskutočním niekoľko stretnutí s mnohými relevantnými krajinami,“ dodal. Dovoz z USA vlani tvoril takmer 60 % importu LNG do EÚ.
„Našou politikou nikdy nebolo menej obchodovať s USA. Nechceme obchodné konflikty“, vyhlásil Jorgensen. Napriek tomu sa predpokladá, že EÚ by mohla Trumpa nahnevať, keďže záväzok nakúpiť veľké množstvo amerických fosílnych palív bol kľúčovou súčasťou obchodnej dohody, ktorú obe strany uzavreli v minulom roku. V rámci dohody 27-členná EÚ uviedla, že jej firmy sa budú snažiť v priebehu troch rokov kúpiť od Spojených štátov energie v hodnote 750 miliárd dolárov (626,4 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1974 USD)
