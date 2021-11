Eurokomisár N. Schmit ocenil snahu Slovenska o podporu ľudí bez domova

Bratislava 8. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Depaul poskytuje pre ľudí bez domova ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, bezpečie aj strechu nad hlavou. Práve jedno z jej zariadení – Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac v Bratislave - v pondelok navštívili európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom (Sme rodina). Eurokomisár ocenil snahu Slovenska o podporu bezdomovcov, informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



„Som veľmi rád, že vidím na Slovensku silné odhodlanie poskytovať takúto podporu a pomáhať tým, ktorí žili na ulici mesiace a niekedy aj roky, mať lepší život a postaviť sa na vlastné nohy,“ uviedol Schmit. „Mojím cieľom je, aby sa snaha bojovať s bezdomovectvom stala spoločným európskym úsilím. Aj preto vznikla spoločná Európska platforma na boj proti bezdomovectvu, pretože táto téma sa netýka len Slovenska, vyskytuje sa v mnohých krajinách, je to celoeurópska choroba,“ dodal.



V rámci dotácií na podporu humanitárnej pomoci a rozvoja sociálnych služieb poskytol rezort práce neziskovej organizácii Depaul finančné prostriedky na odmeny pre zamestnancov v prvej línii, infekčný príplatok či zabezpečenie humanitárneho materiálu. Do konca roka 2020 predstavovali odmeny pre týchto zamestnancov sumu 35.000 eur, ďalších viac ako 31.000 eur smerovalo podľa rezortu práce v tomto a tiež minulom roku na materiálnu pomoc.



„Aj týmto projektom sme mohli predstaviť, že peniaze z EÚ sa na Slovensku míňajú tak, aby pomohli čo najviac ľuďom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyčlenilo z európskych zdrojov 32 miliónov eur. Vďaka nim sme podporili činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov na vybrané oblasti, ako sú zamestnanosť, exekúcie či oddlžovanie,“ doplnil Krajniak.



MPSVR s pomocou financií z Európskeho sociálneho fondu v súčasnosti podporuje projekt Dostupné bývanie s prvkami housingfirst, do ktorého je zapojená aj spomínaná nezisková organizácia. Vďaka celkovej sume viac ako 5,5 milióna eur bude možné prispieť na úhradu nájomného ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Pomoc je zároveň spojená aj s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci. Zámerom je predovšetkým ochrániť zdravie a život ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.