Eurokomisár Phil Hogan zvažuje kandidatúru na funkciu šéfa WTO

Brusel 31. mája (TASR) - Európsky komisár pre obchod Phil Hogan zvažuje kandidatúru na funkciu generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedol hovorca komisára.



Najvyššia funkcia vo WTO sa uvoľní v auguste, keďže súčasný generálny riaditeľ Roberto Azevedo predčasne odstúpi o rok skôr. Nový šéf WTO bude čeliť viacerým problémom, najmä však prehlbujúcemu sa napätiu medzi USA a Čínou, rastúcemu protekcionalizmu a dôsledkom pandémie v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Ďalšou z dôležitých úloh bude zaraziť nadmerný výlov rýb a stanoviť nové pravidlá pre elektronický obchod.



Hogan sa stal komisárom Európskej únie v roku 2014, keď zastával funkciu komisára pre pôdohospodárstvo. O dva roky neskôr prevzal zodpovednosť za obchod. Na pôde Európskeho parlamentu vo štvrtok 28. mája vyhlásil, že by bolo "úžasné", keby sa budúcim šéfom WTO stal Európan.



Ďalšími potenciálnymi európskymi kandidátmi na najvyššiu funkciu vo WTO sú španielska ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzalesová Layaová a holandská ministerka obchodu Sigrid Kaagová. Otázka kandidatúry sa môže stať ústredným bodom rokovaní európskych ministrov obchodu, ktoré sú predbežne naplánované na 9. júna. Európa potom predloží len jediného kandidáta.



Členské krajiny WTO môžu nominovať svojich občanov od 8. júna do 8. júla. Keďže traja z celkovo šiestich doterajších generálnych riaditeľov WTO pochádzali z Európy a zvyšní traja boli z Thajska, Brazílie a Nového Zélandu, vzniká určitý tlak, aby nasledujúci šéf WTO pochádzal z Afriky. Hovorí sa o štyroch menách z tohto kontinentu, ich mená však agentúra Reuters neuviedla.



Niektoré hlasy z Európy tvrdia, že podľa nepísaného pravidla by sa v najvyššej funkcii WTO mali striedať osoby z rozvinutých a rozvojových krajín. Azevedo je Brazílčan. Naviac nastala zhoda o potrebe reformovať WTO, nakoľko podľa kritikov organizácia musí začať brať do úvahy rozmach Číny a štátnych podnikov. "Je veľkým prívržencom reformného programu pre WTO," uviedol Hoganov hovorca.