Eurokomisár Šefčovič ocenil intenzitu obchodných rokovaní s USA

Dubaj 28. mája (TASR) - Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič ocenil intenzitu rokovaní so Spojenými štátmi a vyjadril nádej, že povedú k dohode, ktorá bude výhodná pre obe strany. Rozhovory s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom sa konajú pravidelne, uviedol v stredu Šefčovič, ktorý vedie rokovania v mene Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Mali sme telefonát v piatok, v sobotu, v pondelok a myslím, že ďalší telefonát budeme mať vo štvrtok,“ povedal eurokomisár novinárom v Dubaji. Rozhovory boli zamerané „predovšetkým“ na clá, ale týkali sa aj spolupráce v rôznych oblastiach vrátane letectva, polovodičov a ocele, povedal Šefčovič. „Intenzita je veľká a dúfam, že nám to nakoniec prinesie výsledky pre spravodlivú a vyváženú dohodu,“ dodal.



Šefčovič vycestoval do Spojených arabských emirátov, aby oznámil začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a štátom Perzského zálivu. Blok 27 krajín sa čoraz viac snaží diverzifikovať svoje obchodné vzťahy, keďže jeho dlhoročný partner Spojené štáty sa stáva menej predvídateľným. V reakcii na colné hrozby predložil Brusel Washingtonu podrobné návrhy. V odpovedi na otázku o reakcii USA Šefčovič uviedol, že „intenzívna komunikácia“ sa rovná odpovedi. „Prechádzame touto prípravnou fázou“, ktorá vytvára základ pre osobné stretnutia, dodal eurokomisár.