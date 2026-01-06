< sekcia Ekonomika
Eurokomisári prediskutujú budúcnosť poľnohospodárstva EÚ
Slovensko na tomto rokovaní bude zastupovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
Autor TASR
Brusel 6. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že na stredu 7. januára pozvala ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ do Bruselu na diskusiu o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Agroministrov v sídle exekutívy EÚ prijmú eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, eurokomisár pre obchod a potravinovú bezpečnosť Maroš Šefčovič a eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi. Spolu majú prediskutovať budúcnosť poľnohospodárstva a potravinovú bezpečnosť v Európskej únii a načrtnúť hlavné očakávania týkajúce sa opatrení EÚ v roku 2026.
Komisia pripomenula, že účastníci stretnutia zhodnotia situáciu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v EÚ rok po tom, ako bola predložená Vízia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
Stretnutie v Bruseli má poskytnúť príležitosť spoločne sa zamyslieť nad kľúčovými obavami, ktoré nedávno predstavili európski poľnohospodári, a bude zahŕňať dialóg o posilnení rozpočtového rámca na podporu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia chce zdôrazniť rôzne možnosti financovania a synergických potenciálov pre poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti v rámci budúceho viacročného finančného rámca.
Diskusie by sa mali viesť aj o prijatých a možných ďalších krokoch a opatreniach na zvýšenie konkurencieschopnosti európskych poľnohospodárov.
Rokovania budú okrem toho zahŕňať budúce rozhodnutia týkajúce sa dlhodobého rozpočtového a príjmového systému EÚ, čím sa zabezpečí, že poľnohospodárstvo zostane prioritnou oblasťou politiky EÚ. Komisia očakáva, že ministri sa zapoja do dôležitých rokovaní a pomôžu formovať budúce smerovanie európskeho poľnohospodárskeho sektora.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
