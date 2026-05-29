Eurokomisári: Stav obchodných vzťahov EÚ s Čínou je neudržateľný
Autor TASR
Brusel 29. mája (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v piatok prebehla „orientačná diskusia“ v rámci kolégia komisárov, ktorí mali príležitosť zhodnotiť doterajšie vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou. Komisári sa zhodli na tom, že súčasný stav obchodných a investičných vzťahov EÚ s Čínou nie je udržateľný, informuje bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že kolégium hodnotilo vzťahy medzi EÚ a Čínou tak z hľadiska príležitostí, ktoré tieto vzťahy ponúkajú, ako aj výziev, ktoré predstavujú.
„Hlavným prístupom zostáva znižovanie rizík, nie odstrihnutie sa od Číny, ktorá je kľúčovým partnerom. Angažovanosť a dialóg budú pokračovať. Zároveň však súčasný stav obchodných a investičných vzťahov nie je udržateľný. Keďže hospodárske a bezpečnostné záujmy sú čoraz viac prepojené, oba rozmery si budú vyžadovať robustnejšiu a súdržnejšiu reakciu,“ uvádza sa v správe EK pre médiá.
Exekutíva EÚ upozornila, že piatková diskusia na úrovni eurokomisárov bude základom práce v nasledujúcich týždňoch, ktorá povedie k ďalším diskusiám na zasadnutí skupiny G7 a na zasadnutí Európskej rady (samit EÚ) v júni.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
