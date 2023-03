Eurokomisia a švédske predsedníctvo podporia priemysel batérií v EÚ

Brusel 2. marca (TASR) - Spôsoby, ako posilniť globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu batérií boli v stredu v Bruseli hlavnou témou 7. zasadnutia na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie.



Podujatie, ktorému šéfoval podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, bolo zorganizované v spolupráci so švédskym predsedníctvom v Rade EÚ. Na ministerských diskusiách sa zúčastnilo 27 členských štátov EÚ a Nórsko, pričom hlavnou témou debát boli spôsoby, ako posilniť globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu batérií tvárou v tvár agresívnym priemyselným politikám na celom svete.



K účastníkom sa prihovorila aj výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ako aj viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Thomas Östros a viceprezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Mark Bowman.



Šefčovič vo svojom príhovore pripomenul, že v roku 2022 celkové investície do ekosystému batérií v EÚ presiahli 180 miliárd eur, pričom sa to týka vyše 160 priemyselných projektov v rámci celého hodnotového reťazca batérií, ktoré dosahujú približne 70 gigawatthodín (GWh) inštalovanej kapacity batérií. Dodal, že vďaka projektu 30 gigafabrík vo viacerých členských krajinách sa EÚ rýchlo posúva smerom k strategickej autonómii v kritickom sektore, ktorý je životne dôležitý pre ambície Európy dosiahnuť bezuhlíkové hospodárstvo.



"Zároveň je jasné, že ak si chceme udržať vedúce postavenie v oblasti čistých technológií, nemôžeme zatvárať oči pred tým, čo sa deje okolo nás," pripomenul slovenský eurokomisár vojnu na Ukrajine, ktorá spôsobila, že ceny plynu v EÚ sú takmer sedemkrát vyššie ako v Spojených štátoch, ako aj skutočnosť, že aj iné ekonomiky sveta sa zamerali na zvýšenie výroby batérií a surovín pre batérie, pričom v niektorých prípadoch zmenili globálne podmienky trhu.



"Tieto skutočnosti ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európy a pripomínajú nám, že sa musíme sústrediť na podporu investícií. Komisia predkladá sériu návrhov ako to dosiahnuť a chcel by som vyzdvihnúť najmä zákon o kritických surovinách," opísal situáciu Šefčovič.



Podľa jeho slov Európska aliancia pre batérie od samého začiatku obracia pozornosť na riziká vyplývajúce z nadmernej závislosti EÚ od kritických surovín z tretích krajín, najmä z Číny, čo v roku 2020 viedlo k spusteniu Európskej aliancie pre suroviny.



"Verím, že zákon o kritických surovinách môže zmeniť pravidlá hry tým, že vyšle jasný politický signál. Okrem iného nám môže pomôcť zvýšiť udržateľné kapacity ťažby, spracovania a recyklácie v Európe. A môže nám pomôcť aj pri zefektívňovaní a zrýchlení povoľovacích konaní pre strategické projekty," vysvetlil.



Šefčovič ocenil, že sa eurokomisia a švédske predsedníctvo dohodli na kľúčových pozíciách v tejto oblasti, ktoré zahŕňajú zlepšenie regulačného rámca EÚ vrátane povoľovacích postupov, zvýšenú obehovosť v hodnotovom reťazci batérií a zníženie regulačnej záťaže pre spoločnosti z EÚ, urýchlenie súkromných investícií a financovania v rámci hodnotového reťazca batérií, zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov pre batériový priemysel a v neposlednom rade využívanie obchodnej politiky a medzinárodných partnerstiev na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu batérií spôsobom zlučiteľným so záväzkami EÚ vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)