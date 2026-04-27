Eurokomisia: Akútny nedostatok leteckého paliva v EÚ zatiaľ nehrozí
Skokový rast cien spôsobil, že mnohé letecké spoločnosti prestali obsluhovať trasy, ktoré už boli aj pred vojnou sotva ekonomiky životaschopné, povedal eurokomisár.
Autor TASR
Atény 27. apríla (TASR) - Letecká doprava v Európe čelí vystupňovanému tlaku v dôsledku vojny v Iráne a uzavretia Hormuzského prielivu, vyhlásil v pondelok európsky komisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas. Hoci je v súčasnosti k dispozícii dostatok paliva a viac ako 80 % letísk nehlási problémy, ceny sa viac ako zdvojnásobili, povedal pre televíznu stanicu Skai. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Skokový rast cien spôsobil, že mnohé letecké spoločnosti prestali obsluhovať trasy, ktoré už boli aj pred vojnou sotva ekonomiky životaschopné, povedal eurokomisár. Ak však bude pokračovať blokáda Hormuzského prielivu, cez ktorý v mierových časoch prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy, mohol by sa po júni prejaviť nedostatok, varoval Tzitzikostas. Akútne problémy sa zatiaľ neočakávajú, keďže členské štáty EÚ majú k dispozícii núdzové zásoby leteckého paliva, a ak by sa nedostatok prejavil po júni, mohli by tieto rezervy uvoľniť, uzavrel eurokomisár.
Skokový rast cien spôsobil, že mnohé letecké spoločnosti prestali obsluhovať trasy, ktoré už boli aj pred vojnou sotva ekonomiky životaschopné, povedal eurokomisár. Ak však bude pokračovať blokáda Hormuzského prielivu, cez ktorý v mierových časoch prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy, mohol by sa po júni prejaviť nedostatok, varoval Tzitzikostas. Akútne problémy sa zatiaľ neočakávajú, keďže členské štáty EÚ majú k dispozícii núdzové zásoby leteckého paliva, a ak by sa nedostatok prejavil po júni, mohli by tieto rezervy uvoľniť, uzavrel eurokomisár.