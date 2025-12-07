< sekcia Ekonomika
Eurokomisia by mohla v decembri oznámiť balík na podporu automobiliek
Automobilový priemysel v Európskej únii sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií.
Autor TASR
Brusel 7. decembra (TASR) - Európska komisia by mohla 16. decembra oznámiť balík na podporu svojho automobilového sektora, vrátane možného zmiernenia zákazu predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035. Uviedol to zdroj z odvetvia oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa pôvodného plánu mal Brusel oznámiť balík na podporu automobilového sektora 10. decembra, ale eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas začiatkom tohto týždňa uviedol, že zverejnenie balíka by sa mohlo odložiť na neskôr. Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, naznačil, že 16. december by mohol byť novým dátumom, ale stále sa môže zmeniť. Hovorca Európskej komisie sa odmietol vyjadriť k novému dátumu, o ktorom ako prvý informoval nemecký denník Tagesspiegel Background.
Automobilový priemysel v Európskej únii sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií. Žiada väčšiu flexibilitu a povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá aj po roku 2035.
