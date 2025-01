Eurokomisia čaká od rakúskej vlády opatrenia na zníženie deficitu

Viedeň 7. januára (TASR) - Európska komisia (EK) naďalej čaká, že rakúska vláda predloží ohlásené návrhy opatrení na zníženie rozpočtového deficitu. Po víkendovom krachu koaličných rokovaní a rezignácii kancelára Karla Nehammera to oznámil v utorok hovorca Komisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Návrhy by mala súčasná vláda predložiť Bruselu v "dostatočnom predstihu" pred zasadnutím Rady EÚ 21. januára, dodal hovorca. Komisia zvažuje začatie procedúry nadmerného deficitu voči Rakúsku, keďže schodok verejných financií krajiny prekračuje maastrichtské kritérium 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšej fáze by mohla Komisia Rade ministrov hospodárstva a financií EÚ odporučiť, aby konštatovala, že Rakúsko hospodári s nadmerným rozpočtovým schodkom. Rada by následne prijala rozhodnutie. Jej najbližšie zasadnutie sa uskutoční 21. januára v Bruseli.



"Ak budú tieto opatrenia predložené včas, môžeme ich posúdiť, a potom odporučiť Rade, aby sa procedúra možno nezačala," pokračoval hovorca. Komisia podľa neho stále verí, že opatrenia predloží súčasná rakúska vláda a ak "prídu včas, môžeme ich posúdiť".



Rakúsko sa nachádza v politickej kríze po tom, čo liberálna strana NEOS koncom minulého týždňa odstúpila od koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi (SPÖ) a stále vládnucimi ľudovcami (ÖVP). V sobotu sa dve zostávajúce strany pokúsili o ďalšie rokovania a vytvorenie vlády. Tieto snahy však zlyhali, keďže strany sa nedokázali zhodnúť na otázke zmiernenia rozpočtového deficitu.



Rakúsky prezident Alexander van der Bellen poveril v pondelok (6. 1.) zostavením novej vlády predsedu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herberta Kickla zostavením novej vlády. FPÖ, ktorú kritici označujú za krajne pravicovú, koncom septembra zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 29,2 percenta hlasov, ostatné strany však odmietli s ňou vytvoriť koalíciu.