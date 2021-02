Eurokomisia cez program SURE poskytla 14 mld. eur deviatim krajinám EÚ

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že vyplatila 14 miliárd eur deviatim členským štátom EÚ prostredníctvom prvej tohtoročnej emisie sociálnych dlhopisov. Emisie boli vydané minulý týždeň v rámci nástroja SURE, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti a ochranu pracovných miest v EÚ počas mimoriadnych situácií.



Komisia pripomenula, že ide v poradí už o štvrtú finančnú podporu členským štátom v rámci nástroja SURE a o prvú výplatu v roku 2021.



Podľa údajov EK výhodné pôžičky boli rozdelené nasledovne: Belgicko získalo dve miliardy eur, Cyprus 229 miliónov, Grécko 728 miliónov, Lotyšsko 72 miliónov, Maďarsko 304 miliónov, Poľsko 4,28 miliardy, Slovinsko 913 miliónov, Španielsko 1,03 miliardy a Taliansko 4,45 miliardy eur. Všetkých deväť členských štátov už dostalo finančnú podporu v rámci programu SURE aj v roku 2020.



Ide o pôžičky, ktoré pomôžu členským štátom pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov v záujme zachovania zamestnanosti. V konkrétnej rovine pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych systémov krátkodobej práce a ďalších opatrení, ktoré vlády zaviedli ako odpoveď na pandémiu nového koronavírusu, a to aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.



Po utorňajšej "výplate" pomoc cez nástroj SURE získalo už 15 členských štátov vrátane Slovenska, a to vo výške 53,5 miliardy eur. Doteraz bolo schválených 90,3 miliardy eur pre 18 členských štátov EÚ. Členské štáty ešte stále môžu predkladať žiadosti o získanie finančnej podpory v rámci programu SURE, ktorého celková "palebná sila" má hodnotu 100 miliárd eur.





Spravodajca TASR Jaromír Novak