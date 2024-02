Eurokomisia chce podporiť priemysel v oblasti progresívnych materiálov

Brusel 27. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla súhrnnú stratégiu, ktorá má podporiť vedúce postavenie priemyslu Európskej únie (EÚ) v oblasti progresívnych materiálov, čiže kľúčovej podpornej technológie nevyhnutnej na zelenú a digitálnu transformáciu.



Komisia v oznámení o pokročilých materiáloch navrhuje konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť priority a investície v oblasti výskumu a inovácií v EÚ a zabezpečiť vedúce postavenie Európy pri rozvoji týchto kľúčových technológií.



Iniciatíva EK, na ktorú už čakali členské štáty aj priemysel, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu k progresívnym materiálom.



Komisia pripomenula, že progresívne materiály sú zámerne navrhnuté a skonštruované materiály, ktoré majú vyššiu výkonnosť alebo osobitné funkcie, ktoré sa môžu vyvíjať bezprecedentnou rýchlosťou vďaka modernému vedeckému chápaniu a výpočtovej kapacite. Majú zásadný význam pre inovácie v oblasti energetiky, elektroniky, stavebníctva a mobility, a preto sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu.



Exekutíva EÚ očakáva, že dopyt po progresívnych materiáloch sa v nadchádzajúcich rokoch výrazne zvýši, najmä pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a batérií, pri budovách s nulovými emisiami, v oblasti polovodičov, liekov a zdravotníckych pomôcok, družíc, kozmických nosných rakiet, lietadiel, aplikácií s dvojakým použitím a takisto pri obranných zariadeniach.



Cieľom stratégie EK je posilniť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie tým, že sa zabezpečí, aby Európania zostali lídrami vývoja nových materiálových technológií, čím sa podporia kapacity v oblasti vývoja, testovania a ich zavádzania do praxe. Posilní sa aj strategická autonómia a hospodárska bezpečnosť EÚ, a to znížením závislosti od kritických materiálov ich nahradením alebo podporou ich recyklácie a opätovného použitia.



Komisia navrhla opatrenia v rámci piatich hlavných pilierov, ktoré sa majú realizovať spolu s členskými štátmi EÚ, priemyselnými aktérmi a ďalšími zainteresovanými stranami: posilnenie európskeho výskumného a inovačného ekosystému v oblasti progresívnych materiálov; zrýchlenie uvádzania inovačných materiálov na trh, a to aj s využitím umelej inteligencie; zvýšenie kapitálových investícií a prístupu k financovaniu; podpora výroby a používania progresívnych materiálov a nakoniec vytvorenie Technologickej rady pre progresívne materiály s cieľom poskytovať poradenstvo pri riadení tejto iniciatívy s členskými štátmi, krajinami pridruženými k programu Horizont Európa a priemyslom.



Podľa správy EK je dobrým príkladom progresívnych materiálov grafén. Ide o tenký, najsilnejší materiál, ktorý ako vodič tepla prevyšuje meď. Používa sa v televíznych obrazovkách, počítačoch a smartfónoch.



Komisia upozornila, že EÚ má silné postavenie pri vývoji progresívnych materiálov, ale neustále inovácie sú kľúčom k zabezpečeniu technologickej suverenity a strategickej autonómie počas celého životného cyklu progresívnych materiálov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)