Eurokomisia chce ponechať ciele pre dopĺňanie zásobníkov plynu

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v priebehu tohto týždňa navrhne ponechať povinné ciele pre krajiny EÚ na doplnenie zimných zásobníkov plynu a nevypočuje prosby krajín ako napríklad Nemecko, aby boli ciele napĺňania zásobníkov flexibilnejšie. V utorok na to upozornil týždenník Politico s odvolaním sa na dvoch nemenovaných úradníkov eurokomisie, informuje spravodajca TASR.



Komisia súhlasila s núdzovými pravidlami o skladovaní plynu počas vrcholu energetickej krízy v roku 2022, aby rozptýlila obavy členov EÚ z nedostatku dodávok plynu po spustení ruskej invázie na Ukrajinu. To znamená, že členské krajiny EÚ musia zabezpečiť, že ich zásobníky budú do novembra každého roka naplnené na 90 percent. Opatrenie bolo navrhnuté tak, aby zabezpečilo, že euroblok bude mať každú zimu dostatok plynu a zníži riziko cenových skokov.



Niekoľko krajín EÚ však podľa týždenníka tvrdí, že núdzové pravidlá vedú k vyšším cenám a presadzujú väčšiu flexibilitu pre ročné ciele a s tým súvisiace priebežné mesačné ciele.



Koncom februára EK predstavila svoj plán o čistom priemysle s cieľom ochrániť ťažký priemysel vystavený vysokým cenám energií, dvakrát vyšším ako majú výrobcovia v USA.



Politico s odkazom na slová analytičky komoditnej platformy Kpler Laury Pageovej pripomenul, že EÚ má na konci tejto zimy vyčerpanejšie zásoby plynu ako v rokoch 2022 a 2023. V súčasnosti sú plné na 39,5 percenta.



To vyvíja väčší tlak na Európu, aby cez leto doviezla veľa skvapalneného zemného plynu, čo zvyšuje konkurenciu s Áziou a udržuje vysoké ceny plynu, čo je nevýhodné pre priemysel.



Podľa Politica tlak na splnenie cieľov skladovania stanovených eurokomisiou núti niektoré krajiny EÚ dotovať nákupy plynu, čo znepokojuje iné členské krajiny Únie.



Na stretnutí vyslancov členských krajín EÚ v Bruseli (COREPER) začiatkom marca Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko vyjadrili obavy týkajúce sa súčasných pravidiel a podľa nemenovaných diplomatov EÚ presadzovali, aby boli ciele pred budúcou zimou (2025/2026) flexibilnejšie alebo úplne dobrovoľné.



Politico však upozornilo, že hoci tohotýždňový návrh EK bude "odzrkadľovať flexibilitu", ktorú niektoré krajiny EÚ požadujú a poskytne im "viac priestoru na dýchanie" pri plnení priebežných cieľov dopĺňania zásobníkov, priebežné mesačné ciele aj konečný novembrový cieľ zostanú naďalej záväzné. Komisia však chce, aby jej nový návrh "s lepšími nákupnými podmienkami" viedol k zníženiu napätia v oblasti zásobovania plynom a aby nedochádzalo k deformáciám trhu spojeným s opätovným plnením zásobníkov plynu.