Eurokomisia chce zachovať rozpočet na poľnohospodársku politiku

Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) chce zachovať samostatný rozpočet na spoločnú poľnohospodársku politiku. Vyplýva z uniknutých návrhov viacročného finančného rámca (VFR) v oblasti agropolitiky, na ktoré v utorok upozornila holandská tlačová agentúra ANP, informuje spravodajca TASR.



Eurokomisia oznámila, že v stredu (16. 7.) predstaví svoj návrh na dlhodobý rozpočet EÚ v rokoch 2028 - 2034. Zodpovednosť za to, ako môže byť tento rozpočet na poľnohospodárstvo vynaložený, sa bude viac presúvať na členské štáty EÚ, uvádza sa v návrhu EK, ktorý mala k dispozícii ANP. Holandská agentúra túto správu zverejnila aj na stránke Európskej redakcie (ENR), združení viacerých tlačových agentúr, ktorej súčasťou je aj TASR.



V priebehu roka 2025 sa veľa hovorilo o tom, že eurokomisia by chcela v budúcom VFR zlúčiť rozpočet určený poľnohospodárstvu s výdavkami na regionálny rozvoj, aby bola rozpočtová politika Únie efektívnejšia. To však viedlo k protestom zo strany Európskeho parlamentu (EP), členských štátov a predstaviteľov poľnohospodárskeho sektora a odborov.



Komisia hovorí o takzvanej „obálke“ pre každú krajinu EÚ, v ktorej budú peniaze pre členské štáty a vlády týchto krajín samotné môžu rozhodnúť, koľko z nich vynaložia na poľnohospodárstvo. Komisia predpokladá, že členské štáty môžu samy najefektívnejšie rozdeľovať peniaze pre poľnohospodárske subjekty, pretože najlepšie vedia, čo ich agrosektory potrebujú.



Na druhej strane však EK chce podmieniť spôsob, akým môžu členské krajiny rozpočet pre poľnohospodárov využiť. Dokument z dielne EK totiž naznačil, že peniaze musia byť použité na to, aby sa agrosektor stal atraktívnejším pre mladých ľudí, pre farmárov, ktorí sa angažujú v ochrane prírody a proti zmene klímy, a tiež na ochranu farmárov pred nekalými obchodnými praktikami.



Komisia tiež chce, aby poľnohospodárske podniky vykonávali „diverzifikáciu rizík“, napríklad pestovaním viacerých druhov plodín alebo kombinovaním poľnohospodárstva a chovu dobytka.



Podľa návrhov VFR v oblasti agropolitiky eurokomisia je znepokojená starnutím pracovníkov v poľnohospodárskom sektore a podporuje generačnú výmenu. Dokument naznačil, že len zlomok európskych farmárov je mladších ako 40 rokov, a preto sa bude klásť dôraz na to, aby mladí farmári mali jednoduchší prístup k väčším dotáciám a mali by sa im vytvoriť lepšie dohody o pracovných podmienkach. Aj týmto spôsobom by podľa EK mala byť zaistená budúcnosť potravinovej bezpečnosti EÚ.



Poľnohospodárska politika bola pri predchádzajúcom sedemročnom rozpočte (2021 - 2027) zodpovedná za tretinu rozpočtových výdavkov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)