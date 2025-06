Eurokomisia chce začleniť Ukrajinu do roamingu EÚ od 1. januára 2026

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že navrhuje začleniť Ukrajinu do oblasti roamingu EÚ od januára 2026, čo Ukrajincom umožní volať, posielať SMS správy a využívať svoje mobilné dáta z ukrajinských telefónnych čísel v 27 krajinách EÚ bez dodatočných nákladov. Rovnaké výhody budú mať aj občania EÚ na Ukrajine, informuje spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že exekutíva EÚ si praje, aby ukrajinskí občania zostali v spojení so svojimi blízkymi na území celej Únie, ako aj vo svojej domovskej krajine.



„Preto navrhujeme, aby sa Ukrajina pripojila k našej roamingovej rodine,“ vyhlásila šéfka EK.



Komisia spresnila, že roaming je prvou oblasťou, kde by EÚ rozšírila svoje pravidlá vnútorného trhu na Ukrajinu.



V praxi to znamená, že cestujúci z Ukrajiny, ktorí navštívia EÚ, a cestujúci z EÚ, ktorí navštívia Ukrajinu, nebudú platiť žiadne ďalšie poplatky za roaming. Používanie všetkých mobilných služieb vrátane hovorov, SMS správ a dát bude spoplatnené domácimi sadzbami. Dohoda takisto zabezpečuje, že spotrebitelia majú nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilnej siete ako doma a že prístup k tiesňovým službám je bezplatný.



Okrem toho sa súčasná dočasná dohoda medzi telekomunikačnými operátormi z EÚ a Ukrajiny predĺži do 31. decembra 2025. To zabezpečí, že Európania a Ukrajinci budú môcť naďalej využívať výhody spoločnej oblasti roamingu, kým sa Ukrajina skutočne nepripojí k oblasti roamingu EÚ.



Komisia svoj utorňajší návrh zaslala na schválenie členským štátom (Rada EÚ). Návrh eurokomisie, ktorý bol prijatý v utorok, nadväzuje na záujem Ukrajiny pripojiť sa k roamingovej oblasti EÚ vyjadrený v júni 2022.