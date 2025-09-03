< sekcia Ekonomika
Eurokomisia dokončila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034
O budúcom dlhodobom rozpočte EÚ budú členské štáty rokovať na báze jednomyseľnosti a potrebný bude aj súhlas Európskeho parlamentu.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že dokončila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034. Prijala druhý balík siedmich sektorových návrhov, ktorými sa dopĺňa rámec pre ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034. Týmito právnymi aktmi sa dopĺňa návrh viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že doplnenia VFR sa vzťahujú na nasledovné oblasti: program pre jednotný trh a colníctvo (6,2 miliardy eur); program Spravodlivosť (800 miliónov eur); výskumný a vzdelávací program Euratomu (6,7 miliardy eur); nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (takmer jedna miliarda eur); rozhodnutie o pridružení zámorských oblastí a území vrátane Grónska (takmer jedna miliarda eur) a takisto program Pericles V zameraný na boj proti falšovaniu eura.
Program pre jednotný trh a colníctvo bude prínosom pre občanov a spoločnosti tým, že podporí dobudovanie jednotného trhu EÚ, odstráni cezhraničné prekážky a podporí spoluprácu medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi. Zabezpečí silnejšiu ochranu spotrebiteľa a zníži administratívnu záťaž v oblasti ciel, daní a boja proti podvodom. Program sa bude vzťahovať aj na rozvoj, tvorbu a šírenie oficiálnej európskej štatistiky, ktorá má zásadný význam pre informovanie o politikách EÚ a je nevyhnutná pre rozhodovanie založené na dôkazoch.
Tento program spojí niekoľko predtým samostatných programov (Program pre jednotný trh, Colníctvo, Nástroj na vybavenie na colné kontroly, Fiscalis a Program EÚ pre boj proti podvodom) do jednej ucelenej stratégie.
Eurokomisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotr Serafin v správe pre médiá pripomenul, že EK týmto balíkom dokončila návrh rozpočtu, ktorý odráža priority Európy siahajúce až do nasledujúceho desaťročia.
„Rozpočet poskytuje Únii prostriedky na investovanie do konkurencieschopnosti, odolnosti a bezpečnosti a na podporu nezávislejšej a prosperujúcejšej Európy v nadchádzajúcich rokoch,“ vysvetlil Serafin.
Stredajšími právnymi aktmi EK dopĺňa svoj návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034 vo výške takmer 2 bilióny eur v bežných cenách (v priemere 1,26 % HDP EÚ v rokoch 2028 až 2034).
O budúcom dlhodobom rozpočte EÚ budú členské štáty rokovať na báze jednomyseľnosti a potrebný bude aj súhlas Európskeho parlamentu.
