Eurokomisia hodnotí kladne kroky Ukrajiny na vyplatenie 4,2 miliardy

Brusel 13. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok kladne zhodnotila pokrok ukrajinskej strany v rámci žiadosti o prvú pravidelnú platbu vo výške takmer 4,2 miliardy eur v rámci nástroja EÚ pre Ukrajinu, čím pripravila pôdu na zaslanie uvedenej sumy, informuje spravodajca TASR.



Uvedená suma, ako prvá pravidelná platba v rámci nástroja pre Ukrajinu, je určená na podporu makrofinančnej stability Ukrajiny a fungovania jej verejnej správy.



Po odsúhlasení členskými štátmi (Rada EÚ) toto rozhodnutie zvýši celkové finančné prostriedky EÚ vyplatené Ukrajine od začiatku prevádzky nástroja v marci tohto roka na 12 miliárd eur.



Pravidelné štvrťročné platby v rámci nástroja pre Ukrajinu sú podmienené tým, že vláda v Kyjeve splní dohodnuté požiadavky. Prvá pravidelná platba v rámci tohto nástroja bude nasledovať po predchádzajúcej preklenovacej a predbežnej finančnej podpore.



Po posúdení žiadosti o platbu, ktorú Ukrajina predložila 9. júla, EK dospela k záveru, že Kyjev uspokojivo splnil deväť ukazovateľov reforiem spojených s prvou pravidelnou platbou a s reformnou a investičnou stratégiou Ukrajiny na ďalšie štyri roky.



Reformy požadované zo strany EÚ sa týkajú riadenia verejných financií, riadenia štátnych podnikov, zlepšenia podnikateľského prostredia, sektora energetiky a odmínovania.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že Ukrajinci čelia hroznej vojne, ale zároveň potrebujú fungujúce školy a nemocnice, prístup k vode a elektrine, vlaky, cesty a mosty, aby udržali krajinu v chode.



"To je dôvod, prečo nástroj pre Ukrajinu naďalej poskytuje zásadnú podporu pri riešení všetkých týchto výziev. Aj napriek všetkým ťažkostiam Ukrajina napreduje v kľúčových reformách pre svoju obnovu a na svojej integračnej ceste do EÚ," uviedla šéfka eurokomisie.



Komisia spresnila, že v rámci reformných krokov Kyjev prijal právne predpisy potrebné na reformu Úradu pre hospodársku bezpečnosť Ukrajiny. Nový zákon umožní transformáciu úradu na dozorný orgán, ktorý bude účinnejší v boji proti daňovým únikom a hospodárskej kriminalite. Zavádza otvorené postupy náboru založené na zásluhách. Zákon takisto pomôže zabezpečiť bezúhonnosť a primeranú odbornú spôsobilosť zamestnancov.



Kyjev prijal aj nové štandardy správy a riadenia spoločností pre štátne podniky. Cieľom legislatívnej zmeny je priblížiť štandardy správy a riadenia spoločností medzinárodným štandardom vrátane jasnej definície právomocí dozorných rád.



Ukrajina prijala aj národný energetický a klimatický plán, ktorý koordinuje a plánuje energetickú a klimatickú politiku do roku 2030 s konkrétnymi cieľmi vrátane výrazného zníženia emisií skleníkových plynov a zvýšeného podielu obnoviteľnej energie.



Komisia svoje kladné hodnotenie plnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov Ukrajiny predloží Rade EÚ. Prevod 4,2 miliardy eur na Ukrajinu sa uskutoční po prijatí tohto rozhodnutia Radou EÚ a po prijatí rozhodnutia o platbe eurokomisiou.



Ukrajina v rámci nástroja pre Ukrajinu dostane od EÚ 50 miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek na obdobie rokov 2024 - 2027.