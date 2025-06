Eurokomisia hrozí USA protiopatreniami v prípade zvýšenia ciel na oceľ

Brusel 1. júna (TASR) - Rozhodnutie Spojených štátov zdvojnásobiť clá na oceľ zvyšuje neistotu v globálnom hospodárstve a podkopáva snahu o vyriešenie obchodných sporov prostredníctvom dialógu. Vyhlásila to v sobotu (31. 5.) Európska komisia (EK), ktorá zároveň Washington varovala pred zavedením protiopatrení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Veľmi ľutujeme oznámené zvýšenie ciel USA na dovoz ocele z 25 % na 50 %. Toto rozhodnutie vnáša do svetového hospodárstva ďalšiu neistotu a zvyšuje náklady pre spotrebiteľov a podniky na oboch stranách Atlantiku,“ uviedol hovorca Komisie. „EK v súčasnosti dokončuje konzultácie o rozšírených protiopatreniach. Ak sa nedosiahne obojstranne prijateľné riešenie, existujúce aj dodatočné opatrenia EÚ automaticky nadobudnú účinnosť 14. júla alebo skôr, ak si to okolnosti vyžiadajú,“ dodal hovorca.



Americký prezident Donald Trump v piatok (30. 5.) v Pensylvánii v závode US Steel vyhlásil, že zdvojnásobí dovozné clá na oceľ na 50 %. „Zvýšime clá na oceľ do Spojených štátov amerických z 25 % na 50 %, čo ešte viac zabezpečí oceliarsky priemysel,“ povedal Trump. „Tomu sa nikto nevyhne,“ dodal. Americký prezident v prejave pred zamestnancami závodu v Pensylvánii zároveň vyhlásil, že slovo „clo“ je jeho „absolútne najobľúbenejším slovom“. Trumpova administratíva odôvodnila existujúce clá na oceľ ako opatrenie na ochranu národnej bezpečnosti.